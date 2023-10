Ian McKellen hat seinem guten Freund Patrick Stewart den schlimmsten Tipp seiner Karriere gegeben und es ging natürlich um Star Trek

Star Trek-Ikone Patrick Stewart bekam von seinem befreundeten Schauspiel-Kollegen Ian McKellen ein "Das darfst du nicht tun!" an den Kopf geworfen. – Die meisten, hätten sich wohl daran gehalten, er hörte zum Glück nicht auf ihn.

Die zwei britischen Darsteller Ian McKellen und Patrick Stewart aus Der Herr der Ringe und Raumschiff Enterprise sind weltweit bekannt und standen für X-Men gemeinsam vor der Kamera. Zugleich sind die zwei Freunde aber auch Größen der Theater-Szene und das führte dazu, dass der Gandalf-Darsteller dem Star Trek-Star kurz vor seinem TV-Durchbruch den schlechtesten Tipp seiner Karriere gab.

Ian McKellen wollte Patrick Stewart um jeden Preis von Star Trek fernhalten

Rückblickend ist man immer schlauer. Insofern ist es für Ian McKellen nach seinen sechs Mittelerde-Auftritten leicht, die Kollegen zu verspotten, die Gandalf abgelehnt haben. Doch seinem guten Freund Patrick Stewart gab der Herr der Ringe-Star vor vielen Jahren einen schlechten Rat, den dieser – zum Glück – nicht befolgte: Er riet Patrick Stewart nachdrücklich davon ab, die Rolle des Captain Jean-Luc Picard in Star Trek zu übernehmen.

20th Century Fox Patrick Stewart & Ian McKellen in X-Men

Wie Variety offenbarte, erinnert sich Patrick Stewart in seiner gerade erst frisch erschienenen Autobiografie Making it so * an seine Star Trek-Besetzung als Picard. Und an Ian McKellens überraschenden Gegenwind dazu:

Als ich ihm sagte, dass ich den Vertrag unterschreiben würde, hat er mich fast körperlich davon abgehalten, es zu tun. 'Nein!', sagte er. 'Das darfst du nicht tun. Du darfst nicht. Du hast zu viel wichtige Theater-Arbeit. Das kannst du nicht fürs Fernsehen wegwerfen. Das kannst du nicht. Nein!'

Obwohl die Meinung seines Freundes ihm wichtig war, entschied Patrick Stewart sich, der Captain der Enterprise zu werden. Was teilweise auch daran lag, dass er glaubte, dass seine Star Trek-Serie nach Staffel 1 abgesetzt werden würde. Wie wir heute wissen, passierte das nicht und der Schauspieler wurde als Picard zu einem der berühmtesten Namen des Sci-Fi-Universums. Und Stewart lässt seinen alten Freund McKellen immer noch gerne "zugeben, dass er falsch lag und ich richtig."

