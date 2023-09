"Ich hoffe, sie fühlen sich dumm": Herr der Ringe-Star lacht über Anthony Hopkins und Kollegen, die seine ikonische Rolle abgelehnt haben

Die Herr der Ringe-Filme hätten sehr anders ausgesehen, wenn der Anführer der Gefährten von einem anderen gespielt worden wäre. Rückblickend lacht sich sein Darsteller ins Fäustchen.

Ian McKellen spielte den berühmten Zauberer Gandalf in allen sechs von Peter Jacksons Mittelerde-Filmen. Dass seine Besetzung in der ikonischen Herr der Ringe-Rolle einst alles andere als sicher war, ist heute fast unvorstellbar. Rückblickend kann der Darsteller sich etwas Hohn nicht verkneifen, wenn er an die berühmten Kollegen denkt, die Gandalf abgelehnt haben.



Vor Ian McKellen wurde die Herr der Ringe-Rolle des Gandalf berühmten Stars wie Anthony Hopkins angeboten

Auch wenn Gandalf als Anführer der Gefährten nicht alles richtig gemacht hat, ist er eine der ikonischsten und beliebtesten Figuren der Herr der Ringe-Filme. Ian McKellen hatte einen entscheidenden Anteil daran, den Zauberer zu dem zu machen, als den wir ihn kennen. Variety erzählte er kürzlich allerdings schadenfroh, dass er die Rolle des Gandalf nur ergatterte, weil andere Stars sie nicht wollten.

Ich war definitiv nicht die erste Wahl für Gandalf. Anthony Hopkins lehnte die Rolle ab. Sean Connery tat es definitiv. Sie tauchen jetzt alle aus der Versenkung auf und ich hoffe, sie fühlen sich dumm.

Sich Hannibal Lecter-Darsteller Anthony Hopkins oder den mittlerweile verstorbenen James Bond-Star Sean Connery im Herr der Ringe-Kosmos in den grauen Roben von Frodos Mentor vorzustellen, fällt heute schwer.

Wobei Ian McKellen auch vor Kritik an Tolkiens Figur nicht zurückschreckt: Vor einiger Zeit argumentierte er, dass seine zweite Reinkarnation als Gandalf der Weiße der "langweiligste Zauberer der Welt" sei. Doch darüber, dass seine damalige Ablehnung einer Mission-Impossible-Rolle ihm schließlich seine zwei berühmtesten Rollen als Gandalf und Magneto bescherte, wird der Herr der Ringe-Star für immer dankbar sein.

