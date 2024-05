"Ich bin eine Idiotin": Bridgerton-Star erzählt von absurdem Unfall, der ihr beim Staffel 3-Dreh das Handgelenk brach

Bridgerton-Star Claudia Jessie hatte am Set von Staffel 3 einen Unfall, dessen absurde Folgen ihr sogar in einem Moment des Netflix-Hits sehen könnt.

Die 3. Staffel von Bridgerton ist vor wenigen Wochen mit ihren ersten vier Folgen auf Netflix eingezogen und erobert seither die Serien-Charts des Streamers. Nicht nur Fans freuen sich über die Rückkehr des romantischen Historien-Dramas, auch die Stars der Hit-Serie hatten jede Menge Spaß beim Dreh der neuen Staffel. Für Eloise Bridgerton-Darstellerin Claudia Jessie endete das Vergnügen allerdings überraschend, denn sie verletzte sich am Set bei einem irrwitzigen Unfall.

Bridgerton-Star Claudia Jessie verletzte sich an Staffel 3-Set bei einem Freudensprung

Wie Claudia Jessie in der Late Night Show with Stephen Colbert erzählte, brach sie sich an einem Morgen noch vor Drehbeginn das Handgelenk: "Ich bin eine Idiotin, es war meine Schuld."

Cast und Crew versammelten sich an besagtem Drehtag um acht Uhr früh in bester Laune. Um den Freitag feierlich zu beginnen, traf Claudia Jessie eine folgenschwere Entscheidung: "Um die gute Stimmung zu feiern, vollführte ich einen hohen Tritt, einen feierlichen hohen Tritt."

Nur trug Jessie bereits ihr Kostüm, dessen Unterrock ihre Bewegungsfreiheit mehr einschränkte, als die Schauspielerin erwartet hatte: "Als ich mein Bein gehoben habe, war es von meinem Reifrock eingeschränkt und kam direkt zurück."

Seht hier das Interview von Claudia Jessie bei Stephen Colbert:

So fegte Jessie sich selbst von den Füßen, verlor das Gleichgewicht und fiel langsam zu Boden, wobei sie die ganze Zeit Augenkontakt mit Co-Star Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) hatte, dessen Schock mit dem Ausdruck "Oh nein" in ihren Augen zu sehen war.

Schließlich landete Jessie auf ihrem Handgelenk, was zunächst Gelächter von ihren Co-Stars auf sich zog. Als den anderen Anwesenden klar wurde, wie ernst die Lage ist, wurde sie jedoch sofort von einem Set-Sanitäter behandelt: "Zum Glück haben wir einen Sanitäter für Idioten wie mich am Set."

Auf dem Patientenbogen wurde der Fall mit "Patientin hat am Set hohe Tritte gemacht" betitelt, woraufhin Jessie belustigt-entrüstet erklärte: "Ich habe nur einen gemacht! Es ist nicht so, als wäre ich eine unaufhaltbare Tritt-Maschine gewesen, die man um jeden Preis aufhalten musste."

Claudia Jessie konnte trotz Verletzung weiter für Bridgerton Staffel 3 drehen ‒ mit einem Trick

Nach ihrer Verletzung musste Claudia Jessie einen Verband um das Handgelenk tragen, was zu Komplikationen für den Dreh von Bridgerton Staffel 3 führte. Die Kostümabteilung konnte das Problem jedoch durch einen Trick lösen.

In bestimmten Szenen, die an einem sommerlichen Tag im Park stattfanden, trug sie fortan einen Muff über den Armen ‒ also ein Kleidungsstück, in das man normalerweise im Winter seine Hände steckt, um sie zu wärmen. Worüber alle sich am Set köstlich amüsierten: "Wir haben uns das Wort natürlich ausgedacht, aber wir meinten: 'Es ist der Sommer-Muff, natürlich!'"

Netflix Claudia Jessie mit ihrer "Summer Muff" in Bridgerton

Das englische Wort "Muff" kann ins Deutsche etwa mit "Handwärmer" übersetzt werden. Außerdem spielt die verschmitzte Schauspielerin am Ende des Interviews mit der Bedeutung des Wortes, das im Englischen umgangssprachlich auch für eine Vagina einstehen kann.

Ihr könnt Claudia Jessie in Teil 2 von Bridgertons dritter Staffel wiedersehen. Dieser startet am 13. Juni 2024 auf Netflix.