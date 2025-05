"Ich bin fertig mit Staffel 7": The Rookie-Star ist in den letzten Folgen nicht dabei

Gerade letzte Woche berichteten wir euch über eine überraschende Rückkehr in The Rookie Staffel 7. Es war aber der vorerst letzte Auftritt des Kollegen von John Nolan.

Patrick Keleher spielt einen der beiden neuen Polizeianfänger in Staffel 7 von The Rookie. Jedes Jahr kommt Nachschub, aber es schaffen nicht alle durch das erste Jahr. Auch, weil der Serien-Cast sonst zu groß werden würde. Keleher spielt den hypernervösen Seth, der seine Ausbilderin Lucy (Melissa O'Neil) bei mehreren Gelegenheiten anlügt. In der neusten Folge 16, The Return, kommt es zu drastischen Entwicklungen, die Kelehers Ende in Staffel 7 bedeuten.

Patrick Keleher verlässt The Rookie Staffel 7: Das passiert in seiner letzten Folge

Achtung, Spoiler für Folge 10 und 16 von The Rookie, Staffel 7: In Folge 10 der 7. Staffel, Chaos Agent, wird Seth vom Los Angeles Police Department (LAPD) entlassen, da er sich als notorischer Lügner entpuppt. Er hat sogar einen Arzt bezahlt, ihm eine falsche Krebsdiagnose zu stellen. In Folge 16 kehrt er allerdings nach einer erfolgreichen Klage zurück in den Dienst. Dort will natürlich niemand etwas mit ihm zu tun haben. Darüber berichteten wir euch letzte Woche – und zwar, dass sogar der immer nette John Nolan zum Alptraum-Vorgesetzten für ihn wurde.

Doch dann kommt der große Schock: Bei einem Einsatz rettet Seth seinen Vorgesetzten John Nolan vor einem Schützen. Dabei fängt er sich allerdings eine Kugel ein. Sein Fuß muss amputiert werden, was seine Zukunft als Polizist einmal mehr ungewiss macht.

Bei einem Interview mit der Entertainment-Seite Screen Rant wurde Patrick Keleher ganz direkt gefragt, ob das sein Ende für Staffel 7 war. Er antwortete kurz und knapp:

Ja, ich bin fertig mit Staffel 7.

Ob er darüber hinaus in The Rookie Staffel 8 dabei sein wird, ist unklar. Screen Rant fragte bei Patrick Keheler ebenfalls nach, mit welcher Intention Seth in Folge 16 zurück zur Polizei kommt. Hat er wirklich gute Absichten?

Ja. Hat er wirklich. Er will ein guter Polizist sein. Deshalb ist er überhaupt erst Polizist geworden. Er will einen Unterschied machen.

Trotz guter Absichten kommt Seths Storyline erstmal zu einem Ende. Wir werden Seth in den beiden verbleibenden Folgen von Staffel 7 nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das gibt der Serie die Chance, sich in Folge 17 und 18 ganz auf große Storylines der etablierten Hauptcharaktere zu konzentrieren.

Wo kann ich diese Folge von The Rookie streamen?

Beim Streaming-Dienst WOW * könnt ihr aktuell Folge 1 bis besagter Folge 16 von Staffel 7 streamen – allerdings nur im englischen Originalton. Jeden Freitag kommt eine neue Folge und zwei Wochen später könnt ihr sie in der deutschen Synchronfassung schauen.

Folge 16 gibt es demnach ab dem 16. Mai auf Deutsch bei WOW. Am 16. Mai erscheint ebenfalls das Finale der 7. Staffel (Folge 18) im englischen Original bei WOW und dann am 30. Mai auf Deutsch.

