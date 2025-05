"Ich bin dein Alptraum-Vorgesetzter": The Rookie zeigt John Nolan endlich von völlig neuer Seite

The Rookie-Hauptfigur John Nolan ist bekannt als nettester Polizist und Ausbilder im Los Angeles Police Department (LAPD). In der neusten Folge von Staffel 7 darf er endlich andere Saiten aufziehen.

The Rookie bringt in Staffel 7 wieder frische Polizei-Anfänger ins Spiel. Einer davon ist der hypernervöse Seth, gespielt von Patrick Keleher. Seth verspielt es sich allerdings mit dem gesamten LAPD und in der neusten Folge darf auch endlich der sonst so nette John Nolan (Nathan Fillion) erfrischender Weise die volle Härte zeigen.

Deshalb ist John Nolan in Staffel 7 so eiskalt zu seinem Rookie

Achtung, kleine Spoiler für Staffel 7, Folge 10 und 16 von The Rookie: Während sich der andere neue Rookie, Miles, zum vertrauenswürdigen Jungpolizisten mausert, muss Seth die Polizei verlassen. Er wird als pathologischer Lügner entlarvt, das heißt, er lügt bei zahlreichen Gelegenheiten und täuscht und manipuliert so sein Umfeld zu seinen Gunsten. Er behauptet beispielsweise, Krebs zu haben, um nach gravierenden Fehlern im Dienst nicht gefeuert zu werden.

Seine Ausbilderin Lucy (Melissa O'Neil) erkennt das faule Spiel jedoch. In Staffel 7, Folge 10, namens Chaos Agent muss er das LAPD verlassen.

Während die Figuren in The Rookie und auch viele Fans dachten, Seth wäre nun endgültig weg, bringt die Serie ihn in der aktuellsten Folge 16 von Staffel 7, The Return, zurück. Seth ging offenbar vor Gericht gegen die Entlassung vom LAPD vor. Er argumentierte, dass ihn sein Arzt glauben ließ, er habe Krebs – in Wahrheit bezahlte er einen korrupten Arzt für die falsche Diagnose.

Die Stadt Los Angeles winkte die Klage durch, gab ihm 10.000 Dollar Entschädigung und seinen Platz beim LAPD zurück. Dort wird er natürlich mit jeder erdenklichen Missgunst begrüßt. Niemand will mit ihm arbeiten und sogar sein neu zugeteilter Ausbilder John Nolan hat klare Worte:

Ich werde dir kein Wort glauben, ohne dass es mir eine zweite, unabhängige Quelle bestätigt. Ich bin dein Alptraum-Vorgesetzter. Ich wurde von einer pathologischen Lügnerin großgezogen. Das einzige, was für mich zählt, sind Taten.

So hart und eiskalt haben wir John Nolan noch nie gesehen. Er ist ein Mensch, der immer für alle Verständnis aufbringt und höchst empathisch ist. Das treibt nicht nur manche Fans, sondern auch seine Kolleg:innen in der Serie ab und an zur Weißglut. Doch aufgrund seiner Vorgeschichte mit seiner manipulativen Mutter ist hier auch bei ihm Schluss. Es ist eine äußerst willkommene Abwechslung zu der immer herzlichen Mine Nathan Fillions.

Die Folge endet mit einem großen Twist in Seths Geschichte, die wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten wollen.

Wo kann ich diese Folge von The Rookie streamen?

Bei WOW * könnt ihr aktuell Folge 1 bis besagter Folge 16 von Staffel 7 streamen – Folge 15 und 16 allerdings nur im englischen Originalton. Jeden Freitag kommt eine neue Folge und zwei Wochen später könnt ihr sie in der deutschen Synchronfassung schauen.

Folge 16 gibt es demnach ab dem 16. Mai auch auf Deutsch. An diesem Tag erscheint ebenfalls das Finale der 7. Staffel (Folge 18) im englischen Original bei WOW und dann am 30. Mai auf Deutsch.

