"Ich brauche das Geld": Jim Carrey kommt aus dem Ruhestand, um eine Fortsetzung mit Keanu Reeves zu machen

Schauspiel-Star Jim Carrey wollte sich zuletzt vom Hollywood-Geschäft zurückziehen. Aus finanziellen Gründen macht er aber erstmal weiter.

Als Schauspieler muss Comedy-Gott Jim Carrey schon lange keinem mehr etwas beweisen. Deswegen kam es auch nicht extrem überraschend, dass der Star 2022 seinen wahrscheinlichen Ruhestand im Hollywood-Geschäft ankündigte. Wer demnächst ins Kino geht, um sich Sonic the Hedgehog 3 anzuschauen, wird Carrey jedoch wiedersehen.

Der Schauspieler hat jetzt darüber gesprochen, dass er aus einem genauso simplen wie dringlichen Grund weitermacht.

Jim Carrey ist aus Geldgründen weiter in Sonic-Reihe dabei

Laut Variety ist Carrey aus finanziellen Gründen nochmal in die Sonic-Reihe als Dr. Robotnik und in Teil 3 zusätzlich Gerald Robotnik geschlüpft. Auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films sagte er ganz offen:

Ich bin in dieses Universum zurückgekehrt, weil ich ein Genie spielen darf, was ein bisschen übertrieben ist. Und wissen Sie, ich habe eine Menge Sachen gekauft und brauche ehrlich gesagt das Geld.

Schaut hier noch einen Trailer zu Sonic the Hedgehog 3:

Sonic the Hedgehog 3 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Vor zwei Jahren sprach der Star noch darüber, dass er sich lieber seinem ruhigeren Leben mit Malerei und spirituellen Aktivitäten widmen wolle. Offenbar muss Carrey seinen Kontostand noch ein gutes Stück aufbessern, bevor er sich wirklich in Frieden und Harmonie aus dem öffentlichen Business zurückziehen kann.

Wann startet Sonic the Hedgehog 3 mit Jim Carrey und Keanu Reeves im Kino?

In Deutschland läuft der neue Film der Reihe ab dem 25. Dezember 2024 in den Kinos. Neben Carrey vor der Kamera ist im englischen Original unter anderem Keanu Reeves als Stimme des Igels Shadow zu hören.

In Sonic the Hedgehog 3 werden der blaue Igel und seine Freunde Tails (Colleen O'Shaughnessey) und Knuckles (Idris Elba) aus dem gemütlichen Leben bei ihren Adoptiveltern Tom (James Marsden) und Maddie (Tika Sumpter) Wachowski gerissen. Der böse Igel Shadow (Keanu Reeves) entstammt einem geheimen Regierungsprogramm und kann sich neben seiner extremen Schnelligkeit auch noch teleportieren. Um es mit ihm aufzunehmen, müssen sich Sonic & Co. ausgerechnet mit ihrem alten Erzfeind Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) verbünden.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form bei unserer internationalen Schwesternseite AdoroCinema erschienen.