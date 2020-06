Ich - Einfach unverbesserlich 3 hätte fast mit Frozen-Star aufgetrumpft

Der Bösewicht in Ich - Einfach unverbesserlich 3 wird im Original von einem der South Park-Macher gesprochen. Für die Rolle war aber noch ein anderer Star im Rennen.

Die Kino-Reihe Ich - einfach unverbesserlich zählt mit ihrem Minions-Spin-off zu den erfolgreichsten Franchises im Bereich Animation. Im Moment warten wir auf den nächsten Film Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss, aber zuvor strahlt RTL heute um 20:15 Uhr Ich - Einfach unverbesserlich 3 aus, der 2017 die große Leinwand eroberte.

Der Teil wartet mit dem neuen Bösewicht Balthazar Bratt auf. Dieser wird im englischen Original von Trey Parker gesprochen. Bevor die Rolle an den South Park-Macher ging, wurde laut Useless Daily aber noch ein anderer bekannter Name für den Part in Betracht gezogen.

Ich - einfach unverbesserlich 3: Balthazar Bratts Sprecher

Angeblich hatten die Macher auch Alan Tudyk ins Visier genommen, der unter anderem aus der Serie Firefly - Aufbruch der Serenity bekannt ist, aber auch schon bei einigen Animationsprojekten als Sprecher mitwirkte - dazu zählen zum Beispiel Moana, Rick and Morty oder auch Die Eiskönigin - Völlig unverfroren. Im Disney-Hit lieh er dem Herzog von Pitzbühl seine Stimme.

Heute bei RTL: Seht den Trailer zu Ich - einfach unverbesserlich 3

Ein South Park-Macher in Ich - einfach unverbesserlich 3

Schließlich ergatterte also Trey Parker die Sprechrolle, der mit Matt Stone die Kult-Serie South Park schuf. Diese ist mit ihrem oft derben Humor allerdings eher Animation für Erwachsene und Parker wollte endlich an einer Produktion beteiligt sein, die auch seine Tochter sehen kann. Dies gab laut Entertainment Weekly den Ausschlag dafür, dass er bei Ich - einfach unverbesserlich 3 zusagte.

Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss wird der nächste Ableger der Ich - Einfach unverbesserlich-Reihe und ist Spin-off, Sequel sowie Prequel in einem. Der Kinostart sollte eigentlich diesen Sommer erfolgen, wurde wegen Corona jedoch verschoben. Nun erscheint der Film hierzulande erst am 1. Juli 2021.



