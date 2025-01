"Ich entschuldige mich immer": Suits-Star glaubt, er hat das Leben vieler Fans ruiniert

Suits-Star Gabriel Macht trifft immer wieder Fans, die wegen der Serie ein Jurastudium begonnen haben. Das tut ihm furchtbar leid.

Wer Suits schaut und keine Erfahrungen mit einem echten Jurastudium hat, wird von dem Serien-Hit leicht auf die Seite des Gesetzes gelockt. So geht es laut Harvey Specter-Darsteller Gabriel Macht zumindest vielen Fans, denen er begegnet. Ihm selbst ist das ziemlich unangenehm.

Suits-Star hofft, Fans werden nicht von realem Jura-Alltag enttäuscht

Gegenüber dem People -Magazin sagte Macht, dass viele Suits-Fans wegen der Serie ein Jurastudium angefangen haben. Grund ist der Unterhaltungsfaktor, der eher wenig mit der Realität zu tun hat. Im Interview sagt der Suits-Star dazu:

Es gibt so viele Kinder, die wegen der Serie Jura studiert haben – weil sie denken, dass es schnelllebig ist, es Familie gibt, es Loyalität gibt, es cool ist, es schick ist. Die Leute sind witzig. Solche Sachen. Wenn Leute auf mich zukommen und sagen: 'Ich habe wegen dir Jura studiert', entschuldige ich mich immer ausgiebig.

Der Suits-Star sagt den Fans dann immer noch, dass sie das Studium nur genießen werden, wenn sie gerne stundenlang über Büchern sitzen. Das Wälzen von unzähligen Gesetzestexten ist nämlich der Hauptbestandteil des Studiums.

Dieses Jahr startet ein neuer Suits-Ableger

Nach 9 Staffeln mit 134 Folgen ist Suits 2019 beendet worden. Fans müssen sich aber nicht komplett von dem Serienuniversum verabschieden. Ab dem 23. Februar 2025 strahlt der Sender CBS in den USA das neue Spin-off Suits: LA aus. Darin spielt Arrow-Star Stephen Amell den früheren New Yorker Verteidiger Ted Black, der mittlerweile in Los Angeles Fälle aus der Hollywood-Branche übernimmt. Gabriel Macht soll im Ableger auch in mehreren Folgen in seiner Paraderolle dabei sein.

Schaut hier den Trailer zu Suits: LA:

Suits: LA - S01 Trailer (English) HD

Wann und wo der Suits-Ableger in Deutschland zu sehen ist, ist noch nicht bekannt. Alle 9 Staffeln der Mutterserie könnt ihr derweil bei Netflix im Abo streamen. Und falls ihr sonst noch Serientipps sucht:



