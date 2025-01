"Ich hab's verkackt": Sarah Connor gesteht den schlimmsten TV-Skandal ihrer Karriere

Es gibt Situationen, die so peinlich sind, dass man sie am liebsten direkt wieder vergessen will. Einen dieser Fremdscham-Momente erlebte Sängerin und TV-Promi Sarah Connor vor ganz Deutschland im Live-TV. So geht es ihr heute mit dem größten Skandal ihrer Karriere.

Sarah Connor ist seit Jahrzehnten Deutschlands erfolgreichste Sängerin: Schon in den 2000ern stürmte sie mit englischen Pop-Hymnen die Charts, vor zehn Jahren folgte dann der krasse Wandel zur ernstzunehmenden Singer-Songwriterin, die mit deutschen Balladen begeistert. Millionen verkaufte Platten später, zählt sie zu den bekanntesten deutschen Promis überhaupt. Bei all dem Mega-Erfolg könnte man glatt vergessen, dass Sarah Connor vor 20 Jahren für den peinlichsten TV-Moment ihrer Laufbahn gesorgt hat. Der berühmt-berüchtigte Patzer schlug sogar so große Wellen, dass viele das Karriere-Aus der Sängerin forderten. So denkt Sarah Connor heute über ihren XXL-Fail im Live-TV. "Brüh im Glanze": Bei diesem Patzer hielt Deutschland den Atem an Hand aufs Herz? Seid ihr wirklich textsicher, wenn es um die deutsche Nationalhymne geht? So wie vielen Deutschen ging es 2005 auch Sängerin Sarah Connor, als sie anlässlich eines Spiels der Fußball-Nationalmannschaft die deutsche Hymne anstimmen wollte. Die damals 24-Jährige sollte in der Allianz-Arena vor 66.000 Menschen auftreten; leider machte ihr die Nervosität einen fetten Strich durch die Rechnung. Statt "Blüh im Glanze" trällerte Sarah Connor "Brüh im Lichte dieses Glückes ..." und sorgte damit für einen Aufschrei der Superlative. Die Medien warfen der Sängerin vor, die deutsche Hymne mit dem Skandal-Auftritt lächerlich gemacht zu haben. Außerdem entbrannte eine generelle Debatte darüber, ob man den Text der eigenen Hymne auswendig kennen müsse. Manche Fußball-Fans fühlten sich so sehr auf den Schlips getreten, dass sie das Karriere-Aus der Sängerin forderten. Hier gibt es einen kurzen Ausschnitt aus TV total zu sehen: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Rechtsstreit bei Bares für Rares: Händlerin vor Gericht "Ich habe ein Trauma": Sarah Connor leidet bis heute unter dem schlimmsten Moment ihrer Karriere Die Klatschpresse ließ sich wochenlang über Sarah Connors Textpatzer aus und sorgte dafür, dass das Image der Sängerin in den Keller sackte. Nicht wenige waren der Meinung, dass Connor dem Klischee des blonden Popsternchens entspräche und somit gar nicht in der Lage gewesen wäre, einen anständigen Auftritt hinzulegen. Dabei sei Connor einfach nur zu nervös gewesen, wie sie bei Wer stiehlt mir die Show? gesteht: Ich stand da alleine auf diesem Rasen als junges Mädchen. Und dann haben die gesagt: 'Jetzt fang an!' Und ich so: 'Ok.' Ich mache die Augen zu. Und ich habe gesungen und ich wusste in dem Moment, irgendwas war falsch. Ich wusste aber nicht was!”

Schon 2005 erklärte Sarah Connor dem Stern, wie es zum Fauxpas kommen konnte: "Ich habs verkackt. Ich hab' nur einmal meine Augen aufgemacht und hab' die ganzen Lichter gesehen, und direkt gesungen 'im Lichte' anstatt 'im Glanze'." Häme, Vorurteile und Hass hätten bei Connor aber tiefe Spuren hinterlassen. Wie Bunte.de berichtet, wird Sarah Connor noch heute von ihrem peinlichen TV-Moment heimgesucht: "Ich habe ein Trauma", so die Sängerin bei einem Konzert. "Immer wenn ich nach München komme, denke ich, hier ist mal etwas ganz Schlimmes passiert." Connors Karriere hat den Textpatzer zum Glück überlebt: Mit ihren deutschen Hits ist die Sängerin erfolgreicher als je zuvor.