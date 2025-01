Vor 25 Jahren gewannen sie die erste Castingshow Deutschlands: Das machen die No Angels heute

Die glorreiche Ära der Castingshows ist längst vorbei, doch Anfang der 2000er brachten sie waschechte Superstars hervor. Besonders die Girlband No Angels löste in Deutschland einen riesigen Wirbel aus. 25 Jahre später stellen wir die Frage: Was wurde aus den No Angel-Stars?

Wir schreiben das Jahr 2000, als fünf junge Frauen bei der ProSieben-Castingshow Popstars ihr Glück versuchen – und von dort direkt an die Spitze der Charts katapultiert werden. Mit Ohrwürmern wie Daylight in Your Eyes wirkten die No Angels für einige Jahre unaufhaltsam. Doch der Hype ebbte ab, Skandale überschatteten den Erfolg und es kam immer wieder zu Trennungen. Lange war es still um Deutschlands erfolgreichste Girlgroup, doch in den letzten Jahren feierten sie ihr großes Revival. 25 Jahre später stellen wir die Frage: Was wurde aus den No Angels?

25 Jahre nach dem TV-Durchbruch: Das machen die No Angels heute

Vanessa Petruo - Diesen Karrierewechsel hätte niemand erwartet

Nach dem großen Durchbruch blieb Vanessa Petruo (45) der Band 3 Jahre lang erhalten, dann löste sich die Girlband zum ersten Mal auf. Zwar kam es vier Jahre später zum großen Comeback, doch Petruo kehrte als einzige nicht auf die Bühne zurück. Der Grund ist leider unschön: Im Spiegel-Interview verriet sie, dass das stressige Popstar-Leben ihre Depressionen verstärkte. Nach einigen Versuchen als Solo-Künstlerin wagte Petruo einen unglaublichen Neuanfang: Sie studierte Psychologie, machte ihren Doktortitel und zog 2020 in die USA, um in L.A. als Wissenschaftlerin an der University of Southern California zu arbeiten.

Lucy Diakovska - Rockröhre und Reality-Star

Rockröhre Lucy Diakovska (48) fiel schon bei den No Angels mit ihrer toughen Art und ihrer feuerroten Lockenpracht auf. Die Liebe zur Musik entdeckte sie aber nicht erst im TV: Ihr Vater ist ein berühmter bulgarischer Opernsänger, ihre Mutter war eine Konzertpianistin. Lucy Diakovska ist sowohl in Deutschland als auch Bulgarien als Musikerin tätig und gilt dort als eine der wenigen Promifrauen, die offen zu ihrer Homosexualität stehen. Wie beliebt die Sängerin in Deutschland ist, beweist sie im Dschungelcamp: Das Publikum wählte sie 2024 zur Dschungelkönigin.

Jessica Wahls - Unfreiwillig aus der Band geworfen

Jessica Wahls (47) war nur kurz Teil der No Angels. Bereits 2 Jahre nach dem großen Durchbruch verließ Wahls die Band wieder. Damals hieß es, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft eine Babypause einlegen müsse, allerdings sei hinter den Kulissen längst klar gewesen, dass das Management Wahls nicht zurück in der Band haben wolle: "Man hatte einfach die Bedenken, dass zwei Mütter in der Band sind. Und dass wenn dann mal was passiert, die nur noch zu dritt dastehen." Nach einer eher verhaltenen Solokarriere orientierte sich Wahls um: Heute lebt die ehemalige Popsängerin mit ihrer Tochter (22) in Leipzig und ist als Musikredakteurin beim MDR tätig.

Sandy Mölling - Traumleben in den USA

Sandy Mölling (43) galt bei den No Angels als charmante Blondine und dieses Image konnte sie auch solo aufrechterhalten. Mölling war nach den Glanzzeiten der No Angels weiterhin musikalisch tätig, unter anderem begeistert sie als Musicalsängerin auf der Bühne. Wusstet ihr, dass Mölling schon lange in den USA lebt? Der Liebe wegen war sie 2016 nach Los Angeles gezogen, wo sie ihr Leben mit Partner Nasri Atweh, dem Frontsänger der Band Magic ("Rude") wohnt. Neben dem stressigen Mama-Alltag hat sich Mölling ein zweites Standbein aufgebaut: Sie soll in den USA Häuser renovieren und weiterverkaufen. Nebenbei verfolgt die Sängerin auch den Traum von der Schauspielerei; bisher war sie in eher kleineren Produktionen zu sehen.

Nadja Benaissa - Dieser Skandal schockte Deutschland

Wer über die No Angels spricht, kommt an diesem Skandal nicht vorbei: 2009 drang an die Öffentlichkeit, dass Benaissa mit mehreren Männern ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, obwohl sie über ihren positiven HIV-Status informiert gewesen war. 2010 wurde sie deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und 300 Stunden in einer HIV-Einrichtung verurteilt. Benaissa zog sich nach dem Skandal vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und begann, ihre eigene Problemvergangenheit aufzuarbeiten. Seit 2017 soll sie weder Alkohol noch Drogen konsumieren; seit 2022 ist sie als Gesundheitscoach tätig. Nachdem sie 2010 die Band eigentlich verlassen hatte, gab es 2021 die große Überraschung: Beim Comeback der No Angels ist Benaissa wieder mit dabei. 2025 soll ihr nächstes Solo-Album erscheinen.

No Angels 2025: Das ist über die Zukunft der Popstars bekannt

Die No Angels haben nach all den Höhen und Tiefen – von Trennungen bis zu grandiosen Comebacks – gerade wieder richtig Rückenwind. 2025 stehen einige Festival-Auftritte auf dem Programm; Dabei haben die Sängerinnen das Unglaubliche geschafft: Das einstige Image der untalentierten Girlband ist längst verblichen; inzwischen gelten sie unter ihren erwachsenen Fans als ernstzunehmende Musikerinnen. Gerüchten zufolge könnte in diesem Jahr ein neues Album erscheinen.