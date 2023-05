"Ich habe Todesdrohungen erhalten": Herr der Ringe-Serie musste wegen rassistischer "Fans" eine wichtige Entscheidung treffen

Nach seinem Casting in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde Ismael Cruz Córdova mit rassistischen Anfeindungen konfrontiert. Jetzt spricht der Schauspieler darüber, wie er damit umgeht.

Ismael Cruz Córdova spielt in Die Ringe der Macht die Rolle von Arondir. Es ist das Mal, dass eine Person of Color im Mittelerde-Universum als Elb besetzt wurde. Obwohl das diverse Casting von Amazons Herr der Ringe-Serie von vielen Seiten gelobt wurde, kam es ebenfalls zu rassistischen Anfeindungen und Übergriffen.

Therapeutin bei Amazons Herr der Ringe-Serie am Set

Im Gespräch mit Variety blickt Córdova auf sein Herr der Ringe-Casting zurück und berichtet von den schlimmen Erfahrungen, die er deswegen machen musste.

Mein Handy wurde gehackt, jemand hat versucht, mein Bankkonto zu hacken. Mein PayPal wurde gehackt. Meine Freunde bekamen Nachrichten. Ich habe Todesdrohungen erhalten. Mir wurden Dinge geschickt. Menschen haben meine Adresse herausgefunden. All das.

Wie er mit der Situation umgeht? Córdova sagt, dass er bei den Dreharbeiten zur Serie die Hilfe einer Therapeutin in Anspruch nimmt, die direkt vor Ort anwesend ist.

Wenn so etwas passiert, braucht man Unterstützung, weil die Stimmen so laut sind und von so vielen Seiten auf einen zukommen.

Amazon Ismael Cruz Córdova in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Allein die Präsenz der Therapeutin am Set ist für Córdova beruhigend, wie er ausführt.

Es war sehr gut, sie [am Set] zu sehen, auch wenn wir nicht miteinander gesprochen haben. Ich wusste, dass da jemand war, der mich vollständig sieht, und zwar nicht nur als Schauspieler.

[Die Anfeindungen haben] sehr wehgetan. Es hatte Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit. Das ist etwas, womit ich sehr, sehr offen umgehe, damit die Leute verstehen, dass das, was sie online tun und sagen, den Menschen wirklich schadet und einen Einfluss auf uns hat.

Wann startet Die Ringe der Macht Staffel 2 bei Amazon?

Die Therapeutin war allerdings nicht von Anfang an am Set. Erst als die Produktion der 1. Staffel nach der Corona-Unterbrechung fortgesetzt wurde, kam die Therapeutin an Bord und betreute die Schauspielenden. Für Córdova war es eine Erleichterung.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Wann die neuen Episoden bei Amazon Prime veröffentlicht werden, steht noch nicht fest. Vor 2024 sollten wir aber nicht damit rechnen.

