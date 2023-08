"Ich ruinierte meinen Körper": Gerard Butler durchlief für Fantasy-Abenteuer brutales Training, aber er bereut es nicht

Ein Fantasy-Kracher aus dem Jahr 2007 zählt zu Gerard Butlers beliebtesten Filmen. Für seinen Auftritt absolvierte er sechs Stunden beinhartes Training am Tag.

Gerard Butler trainierte für Fantasy-Kracher sechs Stunden pro Tag und "sah toll aus"

Gerard Butler stammt aus Schottland, ist für die meisten Fans aber Spartaner. Seine Rolle als griechischer Kriegerkönig Leonidas in 300 gehört schließlich zu seinen beliebtesten Auftritten –

Wie der Hollywood Reporter enthüllte, gehörten zu Butlers 300-Vorbereitung sechs Stunden Sport pro Tag, die aus zwei Stunden CrossFit, zwei Stunden Bodybuilding und zwei Stunden Kampfchoreografie bestanden. Der Star erklärte:

Ich war in der besten Form meines Lebens. Auf eine gewisse Art ruinierte ich meinen Körper zwar, aber ich sah dabei toll aus.

Beim Dreh beschlichen Gerard Butler später erhebliche Zweifel, aber das Training zahlte sich aus. 300 wurde zum Erfolg an den Kinokassen (via The Numbers ), auch wenn der Film nur durchschnittliche Kritiken erhielt. "Liebhaber von Brust- und Deltamuskeln kommen voll auf ihre Kosten", schrieb A.O. Scott von der New York Times . Wer würde da widersprechen? Gerard Butler wohl nicht.

