"Ich war angewidert": Jim Carrey kritisiert schonungslos Will Smith und das Oscar-Publikum

Der große Skandal der Oscars 2022 zieht weiter seine Kreise. Schauspieler Jim Carrey kritisiert nicht nur Will Smiths Verhalten, sondern auch das der Anwesenden bei der Preisverleihung.

Die diesjährige Oscarverleihung wird von einem Ereignis überschattet: Will Smith schlug den Comedian Chris Rock vor laufender Kamera auf der Bühne, nachdem dieser einen Witz über die Frisur seiner Frau gemacht hat, die an einer Krankheit leidet, welche zu Haarausfall führt. Dieser Zwischenfall wird seitdem heiß diskutiert.

Nachdem es bereits diverse Entschuldigungen, Statements und Reaktionen gab, meldetet sich nun Jim Carrey mit einer Einschätzung zu Wort. Gegenüber Gayle King von CBS Mornings wählt er im Interview sehr harte und klarte Worte. Nicht nur Smiths Reaktion kritisiert er: "Ich war angewidert von den stehenden Ovationen."

Jim Carrey kritisiert Will Smith und das Oscar-Publikum

Carrey bezieht sich mit seiner Aussage auf den Umstand, dass Smiths kurz nach dem Schlag den Oscar als Bester Hauptdarsteller entgegennahm und bei seiner Dankesreden vom Publikum im Dolby Theatre in Los Angeles sehr viel Beifall erntete.

Es fühlte sich so an, als hätte Hollywood durch die Bank kein Rückgrat mehr. Das war ein klares Zeichen dafür, dass wir nicht mehr der coole Club sind.

Auf die Frage, ob Smith aus dem Raum der Feierlichkeiten eskortiert und verhaftet hätte werden sollen, antwortet Carrey mit einem eindeutigen Ja. Im Gegensatz zu Rock hätte er Anzeige gegen den Schauspieler erstattet.

Ich hätte heute Morgen angekündigten, dass ich Will [Smith] auf 200 Millionen Dollar verklage, weil dieses Video für immer da sein wird. Es ist jetzt allgegenwärtig. Diese Beleidigung wird sehr lange Zeit anhalten.

Laut Carrey hätte Smith die Aktion verbal mit Rock regeln sollen. Dass er gewalttätig wurden, ist für ihn komplett inakzeptabel.

Man hat nicht das Recht, auf die Bühne zu gehen und jemandem ins Gesicht zu schlagen, weil er gewisse Worte gesagt haben.

Hier könnt ihr euch das vollständige Interview anschauen:

Während die Gewinnerfilme der Oscars 2022 fast schon in Vergessenheit geraten sind, wird uns Will Smiths Ausraster vermutlich noch eine ganze Weile durch die Medien gehen. Die Academy selbst hat angekündigt, eine interne Untersuchung in die Wege zu leiten, auf deren Basis weitere Entscheidungen getroffen werden sollen.

Wie steht ihr zur aktuelle Debatte rund um Will Smith?