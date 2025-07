"Ich war total sprachlos": Fantastic Four-Star Pedro Pascal hatte beim Dreh eine der besten Erfahrungen seines Lebens

Im Gespräch mit unserer Social-Media-Redakteurin hat Fantastic Four-Star Pedro Pascal über ein beeindruckendes Dreherlebnis gesprochen. Vor allem einen Ort bezeichnet er als unvergessliche Erfahrung.

Mit The Fantastic Four: First Steps bekommt das legendäre Superhelden-Team einen eigenen neuen Solofilm im Marvel Cinematic Universe. Mit dabei ist auch Schauspielstar Pedro Pascal in der Rolle von Reed Richards aka Mister Fantastic.

Unsere Social-Media-Redakteurin Janine Walle-Schröder hat den Darsteller Anfang Juli bei einem Fan-Event in Berlin auf dem blauen Teppich für ein kurzes Gespräch getroffen. Dabei verriet Pascal, welche Erfahrung am Set für ihn besonders unvergesslich ist.

Pedro Pascal wurde vom Times Square als Fantastic Four-Drehort überwältigt

In dem Gespräch erinnert sich der Fantastic Four-Star an die Dreharbeiten. Der herausstechendste Moment sei für ihn am berühmten Times Square in New York gewesen, der für die Filmhandlung des Marvel-Blockbusters im retrofuturistischen Look als Kulisse im Studio nachgebaut wurde.

Schaut euch hier den Interview-Clip mit Pedro Pascal mit deutschen Untertiteln an:

Fantastic Four: First Steps - Interview Pedro Pascal (Deutsche UT) HD

Im Interview sagt der Fantastic Four-Star, er sei "total sprachlos" gewesen und schwärmt davon, dass es das erste Set war, das der Cast beim Dreh betreten durfte. Vor allem die vielen kleinen Details wie Autos, Diners und Kinos haben Pascal staunen lassen. Es sei eines der besten Sets, das er jemals in seinem Leben betreten habe.

Wie geht es nach dem neuen Fantastic Four-Film im MCU weiter?

Der neue Film über das Superhelden-Team ist der letzte MCU-Film dieses Jahres. Nächstes Jahr soll es im Kino mit Spider-Man: Brand New Day weitergehen, der in Deutschland am 30. Juli 2026 starten soll.

Danach folgt mit Avengers 5 am 16. Dezember 2026 und Avengers 6 am 15. Dezember 2027 das wohl gewaltigste MCU-Event seit Avengers: Endgame.