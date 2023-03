"Ich war ziemlich irritiert": Game of Thrones-Star kritisiert, dass die Serie Sex über Politik gestellt hat

Vier Jahre nach dem Ende von Game of Thrones blickt Mance Rayder-Darsteller Ciarán Hinds auf die gefeierte HBO-Serie zurück und verrät, was ihn am meisten gestört hat.

Game of Thrones ist nach wie vor ein großes Thema – nicht nur für die Fans, sondern auch die Beteiligten. Seit dem Ende der Fantasy-Serie aus dem Hause HBO gibt es immer wieder neue Einblicke hinter die Kulissen. Im Interview mit dem Independent blickt nun Schauspieler Ciarán Hinds auf seine Westeros-Erfahrung zurück.



Hinds war über den Verlauf von drei Staffeln in insgesamt fünf Episoden zu sehen. Seinen ersten Auftritt hatte er in Staffel 3, seinen letzten in Staffel 5. Gespielt hat er die Rolle von Mance Rayder, der das Freie Volk jenseits der Mauer im Norden von Westeros angeführt hat. Eine Figur, die vor allem politisch interessant ist.

Nach dem Game of Thrones-Ende: Ciarán Hinds verrät, was ihm an der Fantasy-Serie nicht gefallen hat

Game of Thrones lebt von seinen Intrigen und Ränkespielen. Ständig wird ein Umsturz geplant, um sich eine bessere Machtposition zu verschaffen, die bestenfalls direkt auf den Eisernen Thron führt. Was Hinds nicht loslässt, ist, dass die Serie die Politik oft dem Sex untergeordnet hat. Gegenüber dem Independent erklärt er:

Ich war ziemlich irritiert von der Menge an Sex, die [in Game of Thrones] stattfand. Es hat von der politischen Geschichte abgelenkt, die hier eigentlich erzählt wird. Aber das ist Geschäft, nehme ich an. Aus der Perspektive [von HBO] kann ich es verstehen.

HBO Ciarán Hinds als Mance Rayder in Game of Thrones

Die vielen Sexszenen in Game of Thrones sind seit Beginn der Serie ein großes Thema. Oft wurden sie kritisiert, weil sie erzählerisch keine Rolle spielen. Es gibt jedoch ebenso Beispiele, wo genau das Gegenteil der Fall ist und wir eine Menge über die Welt und die Figuren erfahren, was in der Rezeption der Serie den Begriff der Sexposition prägte.

Von Westeros nach Mittelerde: Für Ciarán Hinds geht die Fantasy-Reise nach Game of Thrones weiter

Nachdem er sich aus Westeros verabschiedet hat, ist Hinds bereit für sein nächstes Fantasy-Abenteuer. Dieses Mal verschlägt es ihn nach Mittelerde. Wie Anfang der Woche enthüllt wurde, schließt sich der irische Schauspieler dem Cast von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht an. Seinen ersten Auftritt werden wir in Staffel 2 sehen.

