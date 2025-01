"Ich werde ProAcht vermissen": Fans betrauern Ende des ProSieben-Experiments

Heute Abend ist der Spaß mit Joko und Klaas vorbei und ProAcht wird wieder regulär in ProSieben umbenannt – zum Bedauern der Fans.

Seit knapp einer Woche heißt der beliebte Sender ProSieben nun ProAcht. Doch heute Abend geht das Experiment von Joko und Klaas zu Ende. Die Fans sind nicht begeistert.



Eine Woche ProAcht: Was alles passiert ist

Nachdem die beiden Entertainer bei Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala gewonnen hatten, musste der Sender seinen Namen für eine Woche ändern. Einen Tag später, am 2. Januar, kam der Sender dem Wunsch von Joko und Klaas nach und benannte sich in ProAcht um.



ProAcht hat nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Logo geändert. Es wurden neue Werbebanner erstellt, der Sendername neu eingesprochen und alle Vorschauen angepasst. Hier ein Beispiel:

Doch damit ist heute Abend Schluss. Der Sender will sich nach TV Total um 20.15 Uhr wieder in ProSieben umbenennen. Eine Sondersendung ist zwar nicht geplant, aber es ist davon auszugehen, dass die Umbenennung in irgendeiner Form gezeigt wird.



"Schade, dass es vorbei ist": Fans betrauern Ende von ProAcht

Auf X verkündete der Sender das baldige Ende von ProAcht:

Das Ende stimmt viele Fans traurig. So schreibt eine Nutzerin auf X: "Ich werde ProAcht schon vermissen." Auch auf Instagram schreibt ein Fan: "Schade, dass das fast vorbei ist".



Viele Fans sind auch noch nicht mit den Witzen durch über ProAcht. Ein X-User schreibt zum Beispiel: "M8 doch eine Woche länger". Auch auf Instagram halten sich die Fans nicht mit den Witzen zurück. "We love to eightertain you", schreibt eine Instagram-Userin.



Experiment von Joko und Klaas geglückt: Werden sie so etwas wiederholen?

Da die beiden Moderatoren in einer Ausgabe von Joko & Klaas gegen ProSieben gewinnen müssen, wird es eine solche Aktion in absehbarer Zeit nicht geben. Es ist davon auszugehen, dass in der nächsten regulären Ausgabe wieder nur um 15 Minuten Sendezeit gespielt wird.



Wann die nächste Folge von Joko & Klaas gegen ProSieben ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.