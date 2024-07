Ihr lagt alle daneben: "Badass" Marvel-Rolle von Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito in Captain America 4 enthüllt

Dass Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito in Captain America 4 einen Marvel-Schurken mimen wird, war schon lange bekannt. Jetzt wissen wir endlich, welcher es ein wird.

Vor wenigen Wochen präsentierte uns Marvel den ersten Trailer zu Captain America 4: Brave New World, in dem Anthony Mackie alias The Falcon erstmals in die Rolle des titelgebenden Helden schlüpft. Darin gab auch Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito sein Marvel-Debüt und teaste seine Rolle als neuer Bösewicht an. Um welchen es sich dabei genau handelt, konnten jedoch selbst die treusten Comic-Fans nicht erraten. Nun lüftete der Schauspieler das Geheimnis auf der Comic Con in San Diego.

Giancarlo Esposito spielt Marvel-Schurken Sidewinder in Captain America 4

Wie Comic Book Movies berichtet, habe Esposito eine rührende Ansprache an der Seite von Co-Stars Anthony Mackie, Tim Blake Nelson und Danny Ramirez gehalten. Darin sprach er von seinem langjährigen Traum, einmal einen Marvel-Schurken zu verkörpern. Trotz zahlreicher Versuche, Espositos Figur zu erraten, lagen die meisten Fans mit ihren Voraussagen gewaltig daneben.

So wird der Breaking Bad-Liebling nach eigenen Angaben Seth Voelker alias Sidewinder, den König der Serpent Society, spielen. Die Figur tauchte das erste Mal im 310. Captain America-Band auf, der 1985 veröffentlicht wurde. Die Serpent Society versammelt eine Reihe ikonischer Bösewichte aus dem Captain America-Kosmos, darunter Anaconda, Cottonmouth und Black Mamba.

Marvel Comics Sidewinder in den Marvel-Comics

Sidewinder reformierte in der Comicvorlage die sogenannte Serpent Squad, die von Viper, Cobra und the Eel gegründet wurde und den Roxxon Oil-Präsidenten mithilfe eines mächtigen Artifakts, der sogenannten Serpent Crown, unter Kontrolle brachten. Sidewinder nutzte schließlich seinen Umhang, der ihm die Macht der Teleportation verleiht, um gegen Captain America, Elektra und die X-Men zu kämpfen. Ob etwaige Handlungselemente aus den Comics Einzug in den Film finden, ist bisher noch nicht bekannt.

Esposito sprach bereits mehrfach über seine geheimnisvolle Marvel-Rolle und bezeichnete diese als "badass" [dt. in etwa: knallhart]. Fans brachten den Breaking Bad-Star daher mit der Figur des S.H.I.E.L.D.-Agenten G.W. Bridge zusammen, der nach der ikonischen Brücke in New York City benannt ist und in den Comics als absoluter "badass" gilt.

Wann kommt Captain America 4: Brave New World ins Kino?

In voller Aktion sehen wir Giancarlo Esposito als Sidewinder spätestens am 12. Februar 2025, wenn Captain America 4: Brave New World in die deutschen Kinos einzieht.

