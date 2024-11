Ihr werdet NCIS mit anderen Augen sehen: Diese ekligen Streiche haben sich Michael Weatherly und Sean Murray beim Dreh angetan

Die NCIS-Stars Michael Weatherly und Sean Murray verbrachten hinter den Kulissen ihrer Hit-Serie eine fantastische Zeit – mit gegenseitigen Streichen von gewaltigem Ekel-Ausmaß.

Wie NCIS-Darsteller Michael Weatherly kürzlich enthüllte, hatten er und Co-Star Sean Murray am Set der Serie Navy CIS sehr viel Spaß. Anscheinend spielten die beiden sich Streiche mit einem hohen Ekel-Faktor. Wenn ihr es nachlest, könnt ihr alte Folgen der Serie mit den beiden vermutlich nicht mehr ernst nehmen.

Hoher Ekel-Faktor: Das haben sich Michael Weatherly und Sean Murray am NCIS-Set angetan

Michael Weatherly und Kollegin Cote De Pablo sind seit Mai im Podcast Off Duty: An NCIS Rewatch Podcast zu hören, in dem sie auf ihre gemeinsame Zeit bei der Krimiserie zurückblicken. Dabei ging Michael "Tony DiNozzo" Weatherly im Sommer sehr ins Detail, was seinen Scherz gegenüber seinem Schauspiel-Kollegen und Tim McGee-Darsteller Sean Murray betraf, wie Cinemablend meldete. Genutzt hat er dafür Energieriegel:

Clif Bars sind also diese Müsli- und Haferflocken-ähnlichen Dinger, und wenn man sie warm hat, kann man sie zu allem Möglichen formen, sehr kackähnlich. Ich nahm also zwei von ihnen und drückte sie irgendwie platt, und dann steckte ich sie in Sean Murrays Toilette in seinem Wohnwagen.

Und sein Plan ging auf:

Dann ging ich raus, und Sean kam aus dem Auto gerannt und sagte: 'Ich muss auf die Toilette!' Dabei wusste ich, dass er seinen Wohnwagen öffnen würde, um zu pinkeln und auf diese beiden Cliff Bars in der Toilette pinkeln würde.

Und dann wartete ich draußen und hörte 'Oh!' Und das bedeutete, dass jemand in deinen Wohnwagen gegangen war und ein großes Geschäft hinterlassen hatte. Sean kommt also raus und ich gehe einfach vorbei.

So reagierte Sean Murray auf den Streich seines NCIS-Kollegen

Was danach geschah, war Folgendes:

Anscheinend gelang es Sean Murray, in klassischer NCIS-Manier den Schuldigen für diese erbarmungslose Tat zu ermitteln – und seine Rache folgte prompt.

Denn nur kurz darauf wurde Michael Weatherly in seinem Wohnwagen mit einem eigenartigen Geruch konfrontiert:

Und ich dachte: 'Was? Jemand hatte Durchfall in meinem Wohnwagen! Er hat ihn nicht einmal gespült!' Also ging ich raus und rief nach einem Assistenten. Ich sagte: 'Jemand hat...' Und dann ging ich wieder rein und sah mich um, und jemand hatte ein gekochtes Eigelb genommen und diesen Schwefelgeruch, der das Loch gefüllt hatte.

Umgekehrt brauchte auch Michael Weatherly nicht lange, um den Übeltäter ausfindig zu machen, der wiederum seine Wohnwagen-Toilette entweiht hatte:

Und dann sah ich mich um, da ist Chili und [...] jemand hatte eine Sauerei gemacht. Und dann verließ ich meinen Wohnwagen und ging in den Mannschaftsraum, und Sean fragte: 'Wie geht's, Kumpel?' Und ich sagte: 'Wie geht's dir, Kumpel? Und er so: 'Gut, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen [schaut auf die Papiere].'

Ob und in welchem Ausmaß Liebenswürdigkeiten dieser Art am Set noch andauerten, blieb in Michael Weatherlys Enthüllungsbericht vorerst offen. Die Geschichte lässt aber vermuten, dass die beiden Schauspieler hinter den Kulissen von NCIS viel Spaß hatten.

Podcast-Tipp: Wir nehmen den Prequel-Wahn von NCIS, Dune & Co. unter die Lupe

Über ein Dutzend Prequel-Serien erwarten uns in den nächsten zwei Jahren. Sollten sich Serienfans darüber freuen, dass es mehr von ihren Lieblings-Reihen zu sehen gibt? Oder erwartet uns einer der schlimmsten TV-Trends überhaupt? Diese Fragen beantworten wir im Podcast.