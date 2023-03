Im Westen nichts Neues bricht Netflix-Rekord: Deutscher Kriegsfilm schreibt bei den Oscars Geschichte

Der deutsche Oscar-Kandidat 2023, Im Westen nichts Neues, holt 4 Academy Awards nach Hause. Damit gelingt ihm ein Rekord, den kein Netflix-Film zuvor erreichte.

Everything Everywhere All at Once mag der Gewinner der Academy Awards 2023 sein, aber ein weiterer Film hat in der Oscar-Nacht Geschichte geschrieben: Dem deutschen Kriegsfilm Im Westen nichts Neues gelang, was kein Netflix-Film vor ihm vermochte. Er stellt mit seinen 4 gewonnen Preisen einen neuen Netflix-Rekord auf.

Im Westen nichts Neues: Kein Netflix-Film gewann je mehr Oscars

Edward Bergers Im Westen nichts Neues folgt nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque dem jungen Soldaten Paul Bäumer in die Schrecken des Ersten Weltkriegs. Der Film war für insgesamt 9 Oscars nominiert und gewann die 4 Trophäen als Bester internationaler Film, für die Beste Kamera, für das Beste Szenenbild und die besten Filmmusik. Die Preise für Ton, Visuelle Effekte, adaptiertes Drehbuch, Make-up und Bester Film gingen an andere. Doch auch vier Goldjungen sind mehr als je ein Netflix-Film vorher abstauben konnte.

Netflix Im Westen nichts Neues

Warum sind 4 Oscars für einen Netflix-Film etwas besonders? Die Oscars sind traditionell eine Preisverleihung, die Kinofilme ehrt. Netflix ist jedoch ein Streaming-Dienst, dem gern nachgesagt wird, den Tod der Kinobranche voranzutreiben. (Auch wenn Netflix regelmäßig Prestige-Filme kurz ins Kino bringt, um sie für die begehrte Trophäe zu qualifizieren.) Entsprechend schwierig ist das Verhältnis der wählende Academy-Mitglieder zu den Netflix-Kandidaten, die für einen Oscar nominiert werden. Streamer wie AppleTV+, der den letztjährigen Oscar-Gewinner stellte, haben dieses Problem weniger stark als der Branchen-Gigant Netflix. Ist Im Westen nichts Neues auch deshalb ein Gewinner, weil er Netflix Gewinn-Marke nun nach oben verschob.

Wer hielt vor Im Westen nichts Neues den Netflix-Rekord der meisten Oscars?

Vor Im Westen nichts Neues war Netflix' Rekordhalter bei den Academy Awards Alfonso Cuaróns Roma mit 3 Oscar-Gewinnen im Jahr 2019. Mank und Ma Rainey's Black Bottom brachten es immerhin auf jeweils 2 Oscar-Trophäen. Andere Netflix-Filme mit einem einzigen Oscar-Gewinn sind The Power of the Dog, Marriage Story und Mein Lehrer, der Krake.

Netflix Im Westen nichts Neues

Von den neun diesjährigen Oscar-nominierten Filmen 2023, die ihr bei Netflix streamen könnt, gewannen neben Im Westen nichts Neues außerdem noch Guillermo del Toros Pinocchio als bester Animationsfilm und Die Elefantenflüsterer als bester Doku-Kurzfilm. Außerdem gibt es den Oscar-Song-Sieger RRR bei Netflix zu streamen.

Insgesamt hatte Netflix dieses Jahr 16 Oscar-Nominierungen, was deutlich unter der Anzahl des Hochs von 2021 (36 Nominierungen), aber auch unter den 27 Nominierten des letzten Jahres liegt. Am Ende zählen aber natürlich die gewonnen Academy Awards und hier setzte der 4-fache Sieg von Im Westen nichts Neues ein Zeichen für die Zukunft.

