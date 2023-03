Oscar 2023: Diese Filme und Stars haben Academy Awards gewonnen

Wer gewinnt beim Oscar 2023? Heute Nacht werden die Academy Awards verliehen und hier gibt es die Übersicht aller Preisträger:innen und ausgezeichneten Filme.

Mit 11 Nominierungen ging dieses Jahr Everything Everywhere All at Once als Favorit in die 95. Vergleihung der Academy Awards. Der Science-Fiction-Film über eine Wäscherei-Besitzerin, die in einer multiversales Abenteuer verwickelt wird, wurde in allen Hauptkategorien nominiert.

Im Westen nichts Neues erhält Oscar für den Besten Internationalen Film

Aus Deutschland geht der Netflix-Film Im Westen nichts Neues mit einer Rekordzahl von neun Nominierungen ins Oscar-Rennen und einen der wichtigsten hat er schon sicher: den Oscar für den Besten Internationalen Film. Aber auch der Kamerapreis ging an den Kriegsfilm.

ProSieben überträgt die Academy Awards in der Nacht vom 12. auf den 13. März live, die zum dritten Mal von Comedian Jimmy Kimmel moderiert werden.

Dieser Artikel wird während der Verleihung aktualisiert.

Oscar 2023: Diese Filme und Stars wurden ausgezeichnet

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan und Daniel Scheinert - Everything Everywhere all at Once



Steven Spielberg und Tony Kushner - Die Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Bestes adaptiertes Drehbuch

Edward Berger, Lesley Paterson und Ian Stokell - Im Westen nichts Neues

Rian Johnson - Glass Onion: A Knives Out Mystery



Kazuo Ishiguro - Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie - Top Gun: Maverick

Sarah Polley - Die Aussprache

Bester Animationsfilm

Bester internationaler Film

Bester Dokumentarfilm

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Bester Schnitt

Matt Villa und Jonathan Redmond - Elvis

Paul Rogers - Everything Everywhere All at Once

Eddie Hamilton - Top Gun: Maverick

Monika Willi - Tár

Mikkel E.G. Nielsen - The Banshees of Inisherin

Bester animierter Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bestes Szenenbild

Im Westen nichts Neues

Avatar: The Way of Water

Babylon

Die Fabelmans

Elvis

Bestes Make-up & Hairstyling

The Whale

Elvis

Black Panther: Wakanda Forever

The Batman

Im Westen nichts Neues

Beste Filmmusik

Volker Bertelmann - Im Westen nichts Neues

Justin Hurwitz - Babylon

Carter Burwell - The Banshees of Inisherin

Son Lux - Everything Everywhere All at Once



John Williams - Die Fabelmans

Bester Filmsong

"Applause" von Diane Warren - Tell It Like a Woman

"Hold My Hand" von Lady Gaga und BloodPop - Top Gun: Maverick

"Lift Me Up" von Rihanna und anderen - Black Panther: Wakanda Forever

"Naatu Naatu" von M.M. Keeravaani und Chandrabose - RRR

"This is Life" von David Byrne und anderen - Everything Everywhere All at Once



Bester Ton

Im Westen nichts Neues

Avatar 2: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Beste visuelle Effekte

Im Westen nichts Neues

Avatar 2: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Wer bestimmt über die Verleihung der Oscars?

Die Oscar-Verleihung wird jedes Jahr von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences veranstaltet. Die AMPAS umfasst knapp 10.000 Mitglieder aus unterschiedlichen Berufszweigen der Filmbranche. Anders als etwa bei einem Filmfestival entscheidet bei den Oscars keine Jury, sondern mehrere Tausend Menschen, die über die Nominierungen und die Gewinner der Academy Awards in einem komplexen Wahlprozess abstimmen.

Alle Details zu den Nominierungen gibt es auf der Homepage der Academy Awards.