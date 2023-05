Immer für dich da bei Netflix: Kommt Staffel 3?

Nach dem Ende der 2. Staffel von Immer für dich da stellt sich vor allem eine Frage: Wird es eine 3. Staffel der beliebten Netflix-Serie mit Katherine Heigl und Sarah Chalke geben?

2021 startete die US-amerikanische Dramaserie Immer für dich da bei Netflix. Die Verfilmung von Kristin Hannahs Roman Die Mädchen aus der Firefly Lane wurde von Maggie Friedman geschaffen und erzählt die Geschichte von zwei besten Freundinnen, die gemeinsam die Herausforderungen ihres Lebens meistern.

Tully und Kate sind die Protagonistinnen von Immer für dich da. Gespielt werden sie von Katherine Heigl und Sarah Chalke. Nachdem im April 2023 die zweite Hälfte der 2. Staffel veröffentlicht wurde, fragen sich viele Fans der Serie, wann und wie die Geschichte weitergeht. Eine 3. Staffel wird es allerdings nicht geben.

Immer für dich da Staffel 3: Netflix hat die Serie aus einem bestimmten Grund beendet

Netflix hat bereits im Oktober 2022 angekündigt, dass Immer für dich da mit der 2. Staffel endet. Nach 26 Episoden ist Schluss. Die 3. Staffel hat kein grünes Licht bekommen. Das hat einen bestimmten Grund: Die Serie ist bereits beim Ende der Buchvorlage angekommen und hat somit einen natürlichen Abschluss gefunden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Immer für dich da schauen:

Firefly Lane - S02 Trailer 2 (English) HD

War das wirklich alles? Nein! Tatsächlich gibt es eine Fortsetzung der Geschichte, allerdings nicht in Serienform. Wenn wir wissen wollte, was als Nächstes mit Tully und Kate passiert, müsst ihr ins Bücherregal greifen. Mit Wie ein Stern in der Nacht hat Kristin Hannah nämlich eine offizielle Fortsetzung geschrieben.

Wird nach Die Mädchen aus der Firefly Lane auch Wie ein Stern in der Nacht zur Netflix-Serie?

Nachdem bereits der erste Roman in zwei Staffeln verfilmt wurde, bietet es sich doch eigentlich an, auch die Fortsetzung zu verfilmen. Bisher existieren seitens Netflix allerdings keine konkreten Pläne, Wie ein Stern in der Nacht in eine Serie zu verwandeln.

