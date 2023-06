Immer noch nicht bei Netflix: The Rookie Staffel 4 ist jetzt bei 2 (!) anderen Streaming-Diensten in der Flatrate

The Rookie ist zurzeit eine der beliebtesten Krimi-Serien und in Deutschland bei drei verschiedenen Streaming-Diensten im Abo. Netflix hinkt Disney+ und WOW allerdings hinterher.

In der erfolgreichen Polizei-Serie ist Castle-Hauptdarsteller Nathan Fillion als titelgebender The Rookie zu sehen. Er startet seine Polizeikarriere erst in seinen 40ern und muss sich gegen deutlich jüngere Kolleg:innen behaupten.

Spät dran ist auch Netflix mit der 4. Staffel The Rookie. Seit März hat der Streaming-Dienst Staffel 1 bis 3 im Angebot und der Serie in Deutschland einen gewaltigen Popularitätsschub verliehen. Im Gegensatz zu Disney+ und WOW suchen Fans bei Netflix jedoch vergeblich nach neuen Folgen.

The Rookie: Alle Streaming-Verfügbarkeiten von Staffel 1 bis 4 bei Netflix, Disney+ und WOW in Deutschland

In den USA liefen bereits 5 Staffeln The Rookie bei ABC und Staffel 6 ist in Planung. In Deutschland werdet ihr derzeit bei folgenden Streamern fündig:

Bei Netflix: Staffel 1 bis 3





Bei Disney+: Staffel 1 bis 4 *





Bei WOW: Staffel 1 bis 4 *

Bisher hatte Disney+ die Streaming-Hoheit bei The Rookie und als einziger Dienst in Deutschland die 4. Staffel. Seit dem 2. Juni 2023 gibt es Staffel 4 auch bei WOW im Abo.

Wann Netflix die 4. Staffel von The Rookie ins Programm nimmt, ist nicht bekannt.

Im Juli kommen gleich 2 neue Staffeln aus dem The Rookie-Universum zu WOW

Am 5. Juli 2023 kommt nicht nur die 5. Staffel von The Rookie zu WOW. Auch die 1. Staffel des Spin-offs The Rookie: Feds könnt ihr dort ab dem 5. Juli streamen.

ABC The Rookie-Universum: Originalserie trifft Spin-off

Der FBI-Ableger The Rookie: Feds wird am Ende der 4. Staffel The Rookie eingeführt. John Nolan und sein Team bekommen den FBI-Neuling Simone Clarke (Niecy Nash) an die Seite gestellt. Um der Serien-Prämisse treu zu bleiben, ist auch Simone nicht gerade die jüngste Anfängerin.

Die 5. Staffel und das Spin-off müsst ihr in einer ganz bestimmten Reihenfolge schauen, um alle Crossover zwischen Original und Ableger chronologisch zu sehen. Die richtige Reihenfolge für The Rookie haben wir euch hier aufgelistet.

