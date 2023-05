Die Zukunft von 17 Serien steht fest: Grey's Anatomy & weitere Disney+ Serien abgesetzt oder verlängert

Der US-Sender ABC hat über die Zukunft von Grey's Anatomy und weiteren Disney+ Serien entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten sowie neuen Serien.

Die großen US-Networks stellen im Mai ihr neues Serien-Programm für die kommende TV-Saison vor. Dazu gehört auch Disney-Sender ABC, welcher Serien wie Grey's Anatomy, Abbott Elementary, The Rookie und The Good Doctor zu seinem Portfolio zählt. Nun wird ein Urteil über die Zukunft dieser Serien-Lieblinge gefällt.



Das Serien-Programm von ABC ist vor allem für Abonnent:innen von Disney+ interessant. Insgesamt 12 Serien aus dem aktuellen ABC-Programm könnt ihr hierzulande bei Disney+ streamen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen ABC-Serien für die Saison 2023/2024.

Grey's Anatomy und mehr: Diese ABC-Serien wurden verlängert

Für Serien-Fans gibt es eine große Überraschung in der nächsten TV-Saison. Die beliebte Ersthelfer-Serie 9-1-1 wurde vom Heimatsender Fox abgesetzt und direkt von ABC gerettet, wo sie Serie ab Staffel 7 laufen wird. Für deutsche 9-1-1-Fans ändert sich nichts: Die Serie wird weiterhin bei Disney+ veröffentlicht.

Weitere ABC-Serien, die ihr in Deutschland bei Disney+ streamen könnt, sind Abbott Elementary, The Good Doctor, Grey's Anatomy, Seattle Firefighters, The Rookie, A Million Little Things, Alaska Daily, Big Sky, Wunderbare Jahre, Will Trent sowie Noch nicht ganz tot.

Fraglich ist derzeit noch, wann die verlängerten (und neuen) Serien überhaupt starten können. Denn der im Mai begonnen Hollywood-Streik der Drehbuchautor:innen verhindert derzeit die Produktion neuer Folgen. Sollte der Streik länger dauern, müssen sich Fans auf spätere Starts und verkürzte Staffeln einstellen. (Mehr zum Drehbuch-Streik und den Forderungen könnt ihr hier nachlesen)

Alle Serien, die von ABC abgesetzt oder beendet wurden

Unklar ist aktuell noch das Schicksal folgender Serien:



Wird es neue Serien von ABC in der TV-Saison 2023/2024 geben?

Insgesamt sechs Piloten zu potenziellen Serien hat NBC produzieren lassen. Darunter befindet sich auch ein Spin-off zur Krankenhaus-Serie The Good Doctor mit dem Titel The Good Lawyer. Einen Backdoor-Pilot dazu gab es bereits in Staffel 6 zu sehen. Welche Piloten eine Serienbestellung erhalten, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Hier könnt ihr den Trailer zum The Good Doctor-Spin-off anschauen:

The Good Lawyer - Backdoor-Pilot Promo (English) HD

Aufgrund der Drehbuch-Streiks könnte sich ABC mit der Bestellung neuer Serien noch zurückhalten und diese erst zu einem späteren Zeitpunkt nach den Upfronts verkünden.

Noch hat ABC nicht final über alle Serien entscheiden. Sobald das vollständige Programm bekanntgegeben wird, werden wir die Infos in diesem Artikel aktualisieren.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

