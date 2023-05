Streaming-Chaos von The Rookie geklärt: Wenn ihr bei Netflix schaut, seid ihr falsch und verpasst 3 (!) Staffeln

The Rookie streamt in Deutschland bei Netflix, Disney+ und WOW, doch nur einer der Streaming-Dienste hat bald alle 5 Staffeln und einen Bonus für Fans.

Seit März 2023 sind die ersten drei Staffeln The Rookie bei Netflix. Damit hat die US-Serie hierzulande ordentlich an Popularität zugelegt. Wenn ihr die Cop-Serie allerdings bei Netflix streamt, entgehen euch die 4. und 5. Staffel – und die 1. Staffel des Spin-offs.

The Rookie bei Netflix, Disney+ und WOW: Wo kann ich Staffel 4 und Staffel 5 sehen?

In den USA sind bereits alle 5 Staffeln von The Rookie gelaufen und Staffel 6 ist in Planung. Dort läuft die Cop-Serie beim Sender ABC, doch in Deutschland gestaltet sich die Rechtelage etwas unübersichtlicher.

Alle Streaming-Verfügbarkeiten von The Rookie in Deutschland:

Wann und ob Staffel 4 und 5 sowie das Spin-off zu Netflix kommen, ist noch nicht bekannt. Bis zum 2. Juni hat Disney+ die The Rookie-Hoheit in Deutschland. Danach gibt es bei WOW den meisten Content über den spätberufenen Polizisten John Nolan (Nathan Fillion), wie Sky in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

In dieser Reihenfolge müsst ihr The Rookie und das Spin-off bei WOW schauen

Jetzt wird es noch komplizierter. Der FBI-Ableger The Rookie: Feds wird am Ende der 4. Staffel The Rookie eingeführt. John Nolan und sein Team bekommen die FBI-Anfängerin Simone Clarke (Niecy Nash) zur Seite gestellt. Um dem Motto der Serie treu zu bleiben, ist auch Simone nicht mehr die jüngste.

ABC The Rookie: Feds-Crossover mit The Rookie

Es gibt zahlreiche Crossovers zwischen The Rookie und dem Ableger, weshalb ihr eine Anleitung brauchen werdet, um den Überblick zu behalten: Ihr müsst die 5. Staffel The Rookie und die 1. Staffel The Rookie: Feds parallel schauen. Wichtig dabei ist, dass ihr erst die jeweilige Folge von The Rookie und dann die Folge von Feds schaut. Damit seht ihr alle 4 Crossovers in der richtigen Reihenfolge.

Alle vier Crossovers von The Rookie und The Rookie: Feds in der richtigen Reihenfogle:

The Rookie Staffel 5 Folge 4 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 4



The Rookie Staffel 5 Folge 10 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 10

The Rookie Staffel 5 Folge 17 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 17

The Rookie Staffel 5 Folge 21 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 21

Mit dieser Anleitung steht dem vollen The Rookie-Genuss ab dem 5. Juli bei WOW nichts mehr im Weg.

