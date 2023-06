“Beste Episode von The Rookie”: Malcolm mittendrin-Star spielt Killer-Version von sich selbst und Fans feiern ihn dafür

Die Casting-Verantwortlichen von The Rookie hatten bei der Folge Ein gefallener Stern besonders viel Spaß. Sie besetzten die Rolle eines abgestürzten Kinderstars mit Malcolm Mittendrin-Lieblings Frankie Muniz und seine Fans lieben es.

Frankie Muniz kennen alle, die in den 2000ern einen Fernseher eingeschaltet haben. Er war Malcolm in der 2000er-Kult-Sitcom Malcolm mittendrin. Bereits seit 2007 nimmt Muniz an kompetitiven Autorennen teil, weshalb er nur selten in Filmen und Serien zu sehen ist. Bevor er Anfang des Jahres zum Vollzeit-Rennfahrer wurde, beglückte er seine Fans noch mit einem Gastauftritt in der 3. Staffel der beliebten Polizei-Serie The Rookie.



Bei Netflix: Frankie Muniz spielt in The Rookie Staffel 3 einen ehemaligen Kinderstar – und narzisstischen Sektenanführer

Die The Rookie-Episode mit Frankie Muniz ist die 7. Folge der 3. Staffel und heißt Ein gefallener Stern. Im Original ist die Folge mit True Crime betitelt, da John Nolan (Nathan Fillion) und sein Team darin für eine True Crime-Doku zu einem kürzlich gelösten Fall interviewt werden. Der Fall handelt von dem ehemaligen Kinderstar Corey Harris (Frankie Muniz), der inzwischen Sektenanführer ist.

ABC The Rookie-Episode Ein gefallener Stern mit Frankie Muniz

Die Serien-Figur Corey Harris spielte wie Frankie Muniz selbst als Kind in einer erfolgreichen Sitcom mit – von der The Rookie-Hauptcharakter John Nolan großer Fan ist. Ihn als narzisstischen Mordverdächtigen zu sehen bricht Nolan das Herz.

Fans feiern den skurrilen Gastauftritt des Malcolm Mittendrin-Stars

Bei der IMDb wurde die Episode mit einer extrem niedrigen 4,4 von 10 bewertet. Während The Rookie-Fans nicht viel von dem True Crime-Ansatz halten dürften, wurde Frankie Muniz für den Auftritt groß gefeiert.

Für manche ist es dank Frankie Muniz trotzdem die beste Folge der Serie:

Alter, dieser Frankie Muniz Gast-Auftritt ist der Hammer. Beste Episode von The Rookie, die ich gesehen habe.

Auf Frankie Muniz Instagram -Kanal könnt ihr euch ein paar Ausschnitte aus der Episode ansehen:

Viele Malcolm Mittendrin-Fans haben den Kinderstar vermisst:

Macht The Rookie an. IST DAS FRANKIE MUNIZ??? ER SCHAUSPIELERT WIEDER?

Frankie Muniz auf meinem Fernseher zusehen ist großartig!!!

FRANKIE MUNIZ??? BEI THE ROOKIE??

Die neu entdeckte Seite des Kinder-Darstellers inspiriert Fans zu vielversprechenden Serien-Ideen:

Ich würde sofort einschalten für Frankie Muniz' nächste Serie Malcolm mitten im Knast.

Wenn ihr jetzt Lust auf die Folge bekommen habt, könnt ihr für die The Rookie-Episode Ein gefallener Stern zwischen drei Streaming-Diensten wählen. Die 3. Staffel gibt es bei Netflix, Disney+* und WOW* in der Flatrate.

Alle Staffeln Malcolm mittendrin gibt es bei Disney+* .

