In 10 Tagen bei Amazon Prime: Sci-Fi-Serie von genialem Duo mit Kick Ass-Star Chloë Grace Moretz kriegt neuen Trailer

Bei Amazon Prime startet in wenigen Tagen die Science-Fiction-Serie Peripherie mit Chloë Grace Moretz in der Hauptrolle. Der neue Trailer sieht ziemlich stark aus.

Was macht eigentlich Chloë Grace Moretz? Die aus der frechen Comicverfilmung Kick-Ass bekannte Schauspielerin legte in den 2010er Jahren eine steile Karriere in Hollywood hin. Zuletzt wurde es jedoch überraschend ruhig um sie. Untätig war Moretz jedoch keineswegs. Jetzt führt sie Amazons neueste Science-Fiction-Serie an.

Peripherie lautet der Titel des vielversprechenden Projekt, das auf dem gleichnamigen Roman von William Gibson basiert. Geschaffen wurde die Serienversion von Scott B. Smith, der Ein einfacher Plan und Ruinen geschrieben hat. Für Peripherie hat er sich mit einem ziemlich genialen Sci-Fi-Duo zusammengeschlossen.



Peripherie bei Amazon Prime: Neue Sci-Fi-Serie von Westworld-Duo mit Chloë Grace Moretz

Produziert wird die Amazon-Serie von niemand Geringerem als Lisa Joy und Jonathan Nolan, den kreativen Köpfen hinter dem HBO-Hit Westworld. Ausgehend vom neuen Trailer zu Peripherie dürfen wir uns auf einen weiteren Grenzgang freuen, der uns in eine nahe Zukunft entführt und den Menschen mit neuer Technologie konfrontiert.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Peripherie schauen:

Peripherie - S01 Trailer (Deutsch)

Im Mittelpunkt der Geschichte von Peripherie befindet sich die junge Frau Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), die durch ein VR-Headset in eine virtuelle Welt gelangt. Schon bald muss sie feststellen, dass etwas mit der vermeintlich künstlichen Umgebung um sie herum nicht stimmt. Flynne befindet sich in keiner Simulation, sondern in der Zukunft.

Wann startet Peripherie bei Amazon Prime?

Lange müssen wir nicht mehr auf den Start warten. Die 1. Staffel von Peripherie feiert am 21. Oktober 2022 bei Amazon Prime ihre Premiere und umfasst insgesamt acht Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden.

