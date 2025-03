In 10 Tagen kommt ein Fantasy-Abenteuer zu Disney+, das über 1 Milliarde Dollar eingespielt hat

Vaiana 2 setzte letztes Jahr die Geschichte der titelgebenden Disney-Heldin im Kino fort und wurde zu einem der größten Hits 2024. In wenigen Tagen kommt das Fantasy-Abenteuer zu Disney+.

Schon mit Vaiana landete Disney 2016 einen riesigen Kino-Erfolg, der sich Jahre später auch im Streaming-Bereich auf Disney+ übertragen konnte. Dort mauserte sich das Fantasy-Abenteuer mit den Stimmen von Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson zu nicht weniger als dem meistgestreamten Film seit Launch der Plattform. Letztes Jahr erwartete Vaiana-Fans schließlich die Fantasy-Fortsetzung auf der großen Leinwand, die voll und ganz an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen konnte.

Über 1 Milliarde US-Dollar hat das Animations-Abenteuer laut Box Office Mojo an den weltweiten Kassen eingespielt, was den Streifen zum dritterfolgreichsten Film des Jahres machte. Ob Vaiana 2 auch Streaming-Rekorde brechen kann, wird sich schon bald zeigen. Denn der Film kommt in wenigen Tagen endlich zu Disney+.

Fantasy-Abenteuer Vaiana 2 kommt 4 Monate nach Kinostart zu Disney+

Wie Disney+ offiziell angekündigt hat, wird Vaiana 2 am 12. März 2025 ins Programm des Streamers einziehen. Dort steht der Film dann neben dem ersten Teil jederzeit für Abonennt:innen zur Verfügung. Wer nicht mehr so lange warten will, hat seit dem 28. Januar 2025 bereits die Möglichkeit, das Fantasy-Abenteuer bei den üblichen VoD-Anbietern wie Prime Video *, Apple TV oder Magenta TV zu erwerben.

Schaut hier einen Trailer zu Vaiana 2:

Vaiana 2 - Trailer (Deutsch) HD

Vaiana stürzt sich ins nächste Abenteuer: Darum geht's in Fantasy-Fortsetzung Vaiana 2

Nachdem Vaiana (im englischen Original gesprochen und gesungen von Auli'i Cravalho) in Teil 1 mithilfe des Halbgotts Maui (Dwayne Johnson) das Herz von TeFiti wiederherstellen konnte, ist die junge Wegfinderin auf der Suche nach weiteren bewohnten Inseln und Stämmen. Doch der Gott Nalo hat die ozeanischen Inseln mit einem Fluch belegt, der ihr Volk für immer auseinanderbringen soll. So muss Vaiana eine Crew zusammenstellen und die Insel Motufetu ausfindig machen, um Nalos Fluch ein für allemal zu brechen.

Ob ihr das gelingt, seht ihr ab dem 12. März 2025 auf Disney+. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf mindestens noch einen weiteren Vaiana-Film freuen. Denn ihr erstes Fantasy-Abenteuer bekommt ein Live-Action-Remake, in dem Dwayne Johnson in der Rolle des Maui zurückkehrt – und diesen diesmal nicht nur spricht, sondern auch gänzlich verkörpert. Der Kinostart ist aktuell für den 9. Juli 2026 angesetzt.

