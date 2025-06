In 7 Tagen startet eines der größten Kino-Abenteuer des Jahres – kein Filmfan kommt daran vorbei

Einer der größten Filme des Jahres kommt in wenigen Tagen ins Kino. Wer sich für Leinwandabenteuer begeistert, muss ihn einfach gesehen haben.

Unzählige Millionen Jahre prasseln am 2. Juli 2025 auf die Leinwand: Denn dann erscheint Jurassic World 4: Die Wiedergeburt hierzulande im Kino. Der neueste Teil der milliardenschweren Dino-Reihe beeindruckt mit einem erstklassigen Cast um Scarlett Johansson und verspricht eines der größten Filmabenteuer des Jahres zu werden.

Jurassic World 4 mit Scarlett Johansson kehrt zu den Anfängen zurück

Die Story von Jurassic World 4 dreht sich um die Söldnerin Zora Bennett (Johansson), die gemeinsam mit ihren Kamerad:innen einen Auftrag des Pharmavertreters Krebs (Rupert Friend) erledigt: Auf einer einsamen pazifischen Insel soll sie DNS-Proben für ein Heilserum sammeln.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Jurassic World 4 an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Blöd nur, dass die Proben ausgerechnet von den größten und gefährlichsten Dinosauriern aller Zeiten stammen müssen. Denn die verlassene Insel war einst Heimat einer Forschungsstation, die an den Urzeitechsen zwielichtige Experimente durchgeführt und so einige mörderische neue Spezies geschaffen hat.

Mit neuen Horror-Kreaturen wie dem D-Rex und den Mutadons kehrt Jurassic World 4 zu den Anfängen der Reihe zurück, in denen Dinosaurier in erster Linie Ehrfurcht und Todesangst verursachten. Regisseur Gareth Edwards setzt sich außerdem von den Vorgängern der Jurassic World-Reihe ab, in denen die Saurier sich weltweit ausbreiten konnten: Dezimiert durch Klima und Krankheit, sind sie jetzt nur noch auf einem schmalen Inselgürtel am Äquator anzutreffen.

Zum beeindruckenden Cast des Blockbusters gehören neben Johansson und Friend unter anderem Jonathan Bailey (Bridgerton), Mahershala Ali (Moonlight) und Ed Skrein (Deadpool). Regie führte Gareth Edwards (The Creator), fürs Drehbuch kehrte erstmals seit 24 Jahren David Koepp (Jurassic Park) zurück.

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Jurassic World 4 erscheint am 2. Juli 2025 im Kino. Der Film besitzt eine Laufzeit von 134 Minuten. Es handelt sich um den insgesamt siebten Teil der Kinoreihe, die 1993 mit Steven Spielbergs Erstling ihren Anfang nahm.