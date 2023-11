In 12 Stunden geht die Welt unter: Heute läuft ein richtig guter Sci-Fi-Film im TV, den kaum jemand kennt

In diesem Sci-Fi-Endzeit-Film steht die Auslöschung der Menschheit unmittelbar bevor und lässt sich nicht mehr verhindern. Heute könnt ihr den verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit im TV sehen.

Manche Apokalypsen-Filme suchen ihr Spektakel mit gewaltigen Zerstörungsorgien, in denen die eigentliche Angst vor der Vernichtung ein wenig untergeht. Es gibt aber auch leisere Variationen des Genres. Dazu gehört der australische Endzeit-Geheimtipp These Final Hours, den ihr heute im TV sehen könnt.

Geheimtipp mit Spider-Man-Star: Worum geht es in These Final Hours?

Nach einem Asteroideinschlag im Nordatlantik steht das unabwendbare Ende der Welt bevor. Die Menschen müssen sich die Frage stellen, was sie mit ihren letzten Stunden anfangen wollen. In Perth, Australien entscheidet sich James (Nathan Phillips) dafür, in den 12 Stunden, die ihm noch bleiben, auf die Party eines Freundes zu gehen, um mit einem Knall aus dem Leben zu scheiden.

Dann aber trifft er die junge Rose (Angourie Rice aus der Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland). Das Mädchen sucht verzweifelt seinen Vater. James beschließt, Rose zu helfen. Auch Sarah Snook (Succession) ist in einer Nebenrolle dabei.

Footprint Films / Roadshow Angourie Rice und Nathan Phillips

Bereits vor 9 Jahren erschien These Final Hours erstmals in den Kinos. In Deutschland erhielt die bedrückende Sci-Fi-Apokalypse allerdings nur einen Heimkino-Start. Entsprechend unbekannt ist der Film hierzulande.

Bei Moviepilot sammelte These Final Hours bisher nur 532 Bewertungen, kommt aber auf einen starken Schnitt von 6,8. Moviepilot-Mitglied Moviee war begeistert, vergab eine 7,5 und schreibt:

Unglaublich bedrückender, präapokalyptischer Endzeit-Katastrophenfilm. 'These Final Hours' schafft es fast durchgehend, eine extrem intensive Sogwirkung zu entfalten. Dabei sind es weniger Actionsequenzen, die den Film so sehenswert machen, sondern vielmehr die ernüchternde Atmosphäre einer Welt 12 Stunden vor dem Untergang.

Die Bilder mit dem leichten Gelbstich sind absolut faszinierend, Australien als Setting ideal gewählt und Hauptdarsteller Nathan Phillips total überzeugend. Selten wurden die letzten Stunden vor der Apokalypse so authentisch in Szene gesetzt. Ganz starker, konsequenter Gänsehautfilm.

TV oder Stream: Wann und wo läuft These Final Hours?

Ihr könnt These Final Hours am Donnerstag um 22.15 Uhr bei Servus TV sehen. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Freitag um 2.35 Uhr. Wenn euch die Termine nicht passen, könnt ihr den Film auch bei Amazon, Google Play und anderen Diensten leihen.