Neu bei Amazon Prime: Fesselnde Liam Neeson-Action, die im Kino komplett unterging, obwohl die Idee richtig gut ist

Amazon Prime hat einen vergessenen Action-Kracher mit Liam Neeson ins Programm aufgenommen. Der Thriller um einen Meisterdieb ging im Kino ohne eigene Schuld völlig unter.

Ob Liam Neeson wohl wusste, wohin ihn seine Karriere führt, als er vor über 30 Jahren an Steven Spielbergs Schindlers Liste-Set stand? Mittlerweile ist aus dem Oscar-nominierten Charakterdarsteller ein echter Action-Held geworden. Mit Honest Thief hat Amazon Prime jetzt eines seiner neuesten Abenteuer ins Programm aufgenommen.

Bei Amazon Prime: Action-Kracher mit Liam Neeson, der korrupte Polizisten austrickst

Honest Thief dreht sich um den Ex-Marine und Bankräuber Tom Dolan (Neeson), der sich nach jahrelanger Verbrecherkarriere der Polizei stellen und ein ruhiges Dasein fristen möchte. Dabei gerät er allerdings an zwei korrupte Polizisten, die sich lediglich an seiner versteckten Beute bereichern wollen.

Schaut euch hier den Trailer zu Honest Thief an:

Honest Thief ist laut vielen Kritiker:innen (via Metacritic ) kein Meisterwerk, wird aber die meisten Fans von Neesons Action-Rollen zufriedenstellen. Nichtsdestotrotz erinnert sich heute kaum noch jemand an den Film, was einen simplen Grund hat: Sein Start musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden.

Als er im Oktober 2020 schließlich den USA anlief, hatte sich das Kino noch lange nicht von den Auswirkungen der Sicherheitsmaßnahmen erholt. In vielen Ländern erschien er lediglich auf Blu-ray. Sein Einspielergebnis war am Ende dementsprechend ernüchternd (via The Numbers ).

