In 1883 sind 8 (!) Yellowstone-Stars zu sehen – aber einige spielen eine völlig andere Rolle in dem Western-Prequel

Das Yellowstone-Spin-off 1883 streamt aktuell bei Netflix. In der Prequel-Serie gibt es mehrere Stars zu entdecken, die auch im Kevin Costner-Hit zu sehen sind.

Bei Netflix können Western-Fans seit dieser Woche noch tiefer in das von Taylor Sheridan erdachte Yellowstone-Universum eintauchen. Die Prequel-Serie 1883 folgt der Familie Dutton auf eine dramatische Reise voller Verluste, die sie in ihre neue Heimat Montana führen soll. Die abgeschlossene Miniserie spielt zwar 140 Jahre vor den Ereignissen der Serie Yellowstone, doch Fans können einige bekannte Gesichter aus der Mutterserie wiedererkennen.

Wir haben für euch die Übersicht aller Stars, die sowohl in Yellowstone als auch im Prequel 1883 zu sehen sind. Die meisten spielen dabei komplett unterschiedliche Rollen.

1. Von 1883 zu Yellowstone: Claire-Darstellerin Dawn Olivieri wurde später zur Dutton-Gegenspielerin

Falls euch James Duttons (Tim McGraw) Schwester Claire Dutton irgendwie bekannt vorkommt, hat das einen guten Grund. Gespielt wird die strenge Witwe von Dawn Olivieri, die nach ihrem Auftritt in 1883 zu Yellowstone hinüberwechselte.

In Staffel 5 übernahm Olivieri die Rolle der Bösewichtin Sarah Atwood, die eine Affäre mit Jamie Dutton beginnt. Darüber hinaus ist Olivieri auch in der 2. Staffel der Taylor Sheridan-Serie Lioness als CIA-Nachrichtenoffizierin Amber Whalen zu sehen.

2. Yellowstone-Star in 1883: James Jordan taucht in 6 Taylor Sheridan-Projekten auf

Der Koch des Texas-Oregon-Siedlertrecks ist ebenfalls kein Unbekannter im Yellowstone-Universum. Neben seiner Rolle als Cookie in 1883 ist Schauspieler James Jordan auch in den Staffeln 2 bis 5 von Yellowstone als Livestock-Agent Steve Hendon zu sehen.

Kein anderer Schauspieler wurde von Taylor Sheridan so oft engagiert, wie James Jordan. Abseits seiner Yellowstone-Auftritte übernahm auch Rollen in den von Taylor Sheridan inszenierten Filmen Wind River und They Want Me Dead sowie in den Serien Mayor Of Kingstown, Lioness und Landman.

3. Yellowstone-Star in 1883: Martin Sensmeier

In 1883 entwickelt sich eine rührende Liebesgeschichte zwischen Elsa Dutton und dem Comanchen-Krieger Sam. Sein Darsteller Martin Sensmeier war zuvor schon in Yellowstone zu sehen und kümmert sich als Physiotherapeut Martin in Staffel 2 um Monica Dutton, nachdem sie eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte. Noch vor seinem Auftritt in Yellowstone besetzte ihn Taylor Sheridan schon 2017 in dem Spielfilm Wind River.

4. Yellowstone-Star in 1883: Taylor Sheridan ist kaum wiederzuerkennen

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan persönlich schrieb sich für die Mutterserie eine eigene Rolle auf den Leib. In insgesamt 12 Episoden trat er als texanischer Pferdetrainer Travis Wheatley in Erscheinung. In den Folgen 7 und 8 von 1883 tritt Sheridan erneut vor die Kamera. Hinter einem buschigen Bart kaum zu erkennen verkörpert er diesmal eine echte historische Persönlichkeit: den Viehzüchter Charles Goodnight.

5. Yellowstone-Star in 1883: Nichole Galicia

Bevor sie in 1883 kurz als Sexarbeiterin Guinevere in Fort Worth zu entdecken ist, war Schauspielerin Nichole Galicia in der 4. Staffel von Yellowstone als Charlotte Riley, die Anwältin von Aktivistin Summer Higgins, zu sehen. Zudem ist sie aus einer weiteren Taylor Sheridan-Serie bekannt: In Mayor of Kingstown spielt sie seit Staffel 1 die Sekretärin Rebecca.

3 weitere Stars, die in Yellowstone und 1883 mitspielen

Einige Stars spielen in beiden Serien sogar die gleichen Rollen. Direkt vor der Ausstrahlung von 1883 waren Faith Hill und Tim McGraw bereits in der 4. Staffel der Mutterserie zu sehen. In kurzen Rückblenden ins Jahr 1893, die das Interesse an der Prequel-Serie wecken sollten, gastierten sie als Margaret Dutton und James Dutton.

Und wenn wir genau sein wollen, zählt auch noch 1883-Darstellerin Isabel May dazu. Obwohl sie in Yellowstone nicht direkt als Elsa Dutton zu sehen ist, können Fans jedoch im Serienfinale ihre Stimme als Erzählerin der Geschichte hören. Diesen Part übernimmt sie auch für die Spin-off-Serie 1923.