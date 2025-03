Yellowstone-Serie enthüllt Ursprung des tödlichsten Ortes – die Duttons haben ihn nicht zuerst entdeckt

Die Yellowstone-Serie 1923 liefert Fans in der neuesten Folgen von Staffel 2 den überraschenden Ursprung des tödlichsten Ortes der Western-Saga: der Bahnhof.

Im Verlauf von fünf Staffeln hat die Familie Dutton aus der Serie Yellowstone so einige Menschen zum Bahnhof gebracht. Gemeint ist damit aber keine wortwörtliche Zugstation, sondern ein Ort an der Grenze zwischen Montana und Wyoming, wo regelmäßig Leichen entsorgt werden. Das Spin-off 1923 liefert in der 4. Folge von Staffel 2 jetzt den Ursprung der "Train Station", die überraschenderweise nicht von den Duttons zuerst entdeckt wurde.

1923 Staffel 2: Die Yellowstone-Serie enthüllt die Entdeckung des Bahnhofs

Nicht die Duttons, sondern ihr Widersacher Donald Whitfield (Timothy Dalton) ist es, der im Jahr 1923 zuerst jenen besonderen Ort entdeckt. Der finstere Unternehmer will die Familie töten lassen, um an ihr Land, das Paradise Valley, zu kommen. Seinem Handlanger Banner Creighton (Jerome Flynn) gibt er direkt einen Tipp, wie er mit solch einem Verbrechen davonkommen kann:

Es ist ein County mit einer Bevölkerung von Null. Und deshalb gibt es dort natürlich auch keine 12 Geschworenen. Es gibt keinen Richter, es gibt keinen Sheriff. Mit anderen Worten: Es gibt kein Verbrechen.

Gemeint ist natürlich die tiefe Schlucht im Grenzland Montanas, wo später auch die Duttons sowie ihre Mitarbeiter getötete Feinde abladen. Für Whitfields perfiden Plan ist der Fund ideal: Die Rancher-Familie soll mit einem gezielten Angriff ausgelöscht und ihre Leichen an jenem gesetzlosen Ort entsorgt werden. Eine Strafe ist nicht zu befürchten.

Noch in der gleichen Szene wird Creighton direkt zu Übungszwecken an diesen Entsorgungsort geschickt, als Whitfields Sexsklavin Christy (Cailyn Rice) tot im Schlafzimmer aufgefunden wird. Bis zum Ende von Staffel 2 werden sicherlich auch die Duttons selbst mit dem Canyon-Gelände Bekanntschaft machen. Vielleicht wird dabei auch das Geheimnis gelüftet, warum dieser Ort als Bahnhof bezeichnet wird.

Der Bahnhof bzw. die Train Station in Yellowstone hat sogar ein reales Vorbild. Die sogenannte Zone of Death ist ein kleiner Teil des Yellowstone Nationalparks, in dem es aufgrund eines rechtlichen Schlupflochs theoretisch möglich ist, Verbrechen und sogar Mord ohne Strafe zu begehen. Denn in diesem Verwaltungsbezirk gibt es nicht genügend Einwohner, um ein Geschworenengericht versammeln zu können.

1923 Staffel 2, Folge 5: Wann kommen die neuen Episoden?

Die 2. Staffel der Yellowstone-Serie 1923 startete am 23. Februar 2025 bei Paramount+. Immer sonntags gibt es eine neue Episode.

Folge 4 : Journey the Rivers of Iron - 16. März 2025

: Journey the Rivers of Iron - 16. März 2025 Folge 5 : Only Gunshots to Guide Us - 23. März 2025

: Only Gunshots to Guide Us - 23. März 2025 Folge 6 : The Mountain Teeth of Monsters - 30. März 2025

: The Mountain Teeth of Monsters - 30. März 2025 Folge 7 : A Dream and a Memory - 6. April 2025

: A Dream and a Memory - 6. April 2025 Folge 8: Finale - 13. April 2025

Die Ausstrahlung der acht neuen Folgen wird voraussichtlich am 13. April 2025 abgeschlossen sein. Da das Western-Epos auf zwei Staffeln ausgelegt wurde, sollten sich Fans schon jetzt auf ein emotionales Serienfinale einstellen.