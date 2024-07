In 2 Jahren startet das größte Sci-Fi-Duell aller Zeiten im Kino: Dune 3 muss gegen 10-Milliarden-Franchise antreten

Im Dezember 2026 könnte es zur größten Sci-Fi-Kinoschlacht aller Zeiten kommen, wenn Dune 3 gegen den nächsten Star Wars-Film antreten muss.

Cola vs. Pepsi, Xbox vs. PlayStation ... Dune vs. Star Wars? Diese Sci-Fi-Filmschlacht könnte schon in zwei Jahren auf uns zukommen, wenn wir die Zeichen richtig deuten.

Was bereits feststeht: Disney hat für die nächsten Jahre drei Star Wars-Filme mit Kinostart angekündigt. Einer davon erscheint am 18. Dezember 2026 in den USA. Dieses Datum hat nun auch Warner für den nächsten Film von Denis Villeneuve ins Auge gefasst. Allem Anschein nach handelt es sich hierbei um Dune 3 aka Dune: Messiah.

Dune gegen Star Wars an der Kinokasse: Kommt es 2026 zum ultimativen Sci-Fi-Duell?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll am 18. Dezember 2026 ein "Event-Film" von Denis Villeneuve in die Kinos kommen. Obwohl der Regisseur diverse Projekte in der Pipeline hat (u.a. einen Atomkriegsfilm), gehen viele Insider davon aus, dass es sich hierbei um Dune 3 handelt. Auch Deadline nennt den Abschluss der Wüstenplanet-Trilogie als den wahrscheinlichen Kandidaten für Villeneuves Event-Film.

Werden Kinobesucher:innen dann wie gewohnt den Krieg der Sterne priorisieren? Star Wars 7: Das Erwachen der Macht ist immerhin auf Platz 6 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten . Oder ist der New Kwisatz Haderach on the Block mittlerweile interessanter? 2024 ist Dune: Part Two der bisher erfolgreichste Live-Action-Film.

Dune und Star Wars: Was steht in der Zukunft an?

Adaptiert werden soll im Fall von Dune 3 Frank Herberts Sequel-Roman Der Herr des Wüstenplaneten, der bisher nur in Serienform umgesetzt wurde. Das nimmt natürlich wieder Villeneuve in Angriff, für den es dann aber der letzte Dune-Film sein soll.



Beim Krieg der Sterne ist es etwas mysteriöser. Man munkelt, dass es mit einer Fortsetzung der letzten Trilogie weitergehen soll – und dass Daisy Ridley als Rey Skywalker zurückkehren wird. Sharmeen Obaid-Chinoy ist als Regisseurin gesetzt.

Podcast: The Acolyte zeigt Star Wars von einer ganz neuen Seite

Die neueste Star Wars-Series bei Disney+ taucht als düsterer Mystery-Thriller tief in die Jedi-Vergangenheit ein. Aber lohnt sich The Acolyte auch?

The Acolyte spielt 100 Jahre vor Episode I und betritt damit Live-Action-Neuland. Wir sprechen sowohl über die unerwarteten Ansätze, mit denen sich die Star Wars-Serie von den bisherigen Disney+ Ausflügen abhebt und diskutieren, ob Jedi wirklich so heldenhaft sind wie gedacht.