Die Story von Dune 3 jetzt schon streamen: Sci-Fi-Serie bei Amazon zeigt, wie es mit Paul, Chani und Prinzessin Irulan weitergeht

Nach Dune: Part Two würde Regisseur Denis Villeneuve am liebsten mit Dune 3 weitermachen. Wer die Story der Sci-Fi-Fortsetzung jetzt schon auschecken will, kann eine alte Serienversion der Saga heranziehen.

Wart ihr gerade erst für Dune: Part Two im Kino und fragt euch, wie es eigentlich weitergeht in der mehrteiligen Sci-Fi-Saga von Frank Herbert? Dann haben wir einen Tipp für Euch, wie ihr schon mal bezüglich Dune 3 spicken könnt, auch ohne den Roman durchzuschmökern.

Nach dem 80er-Kino-Flop Dune - Der Wüstenplanet machte sich der amerikanische Sci Fi Channel daran, den Stoff für das Fernsehen zu adaptieren. Das fing im Jahr 2000 mit der dreiteiligen Miniserie Dune - Der Wüstenplanet an, die in etwa dem Originalroman entspricht. Nur drei Jahre später ging es mit Children of Dune weiter, das in ebenfalls drei Episoden den Folgeroman Dune: Messiah und Teile des vierten Romans aufgreift.

Dune: So geht die Sci-Fi-Story weiter

Die Miniserie Children of Dune macht 12 Jahre nach den Ereignissen der Originalgeschichte weiter. Paul Atreides (Alec Newman) herrscht nach wie vor über den Wüstenplaneten Arrakis, wo die für die Raumfahrt wichtige Droge Spice angebaut wird. Doch seine Regentschaft wird durch eine sich zusammenbrauende Verschwörung bedroht. Sowohl die mystischen Frauen der Bene Gesserit, als auch die Raumfahrergilde, die gläubigen Tleilaxu und sogar einige Fremen wollen Paul vom Thron stürzen.

Nach einem weiteren Zeitsprung sind die Zwillinge Leto II (James McAvoy) und Ganima (Jessica Brooks), die Pauls Konkubine Chani (Barbora Kodetová) zur Welt gebracht hat, erwachsen. Auch sie werden zur Zielscheibe eines Komplotts gegen die herrschende Atreides-Familie, das vermutlich dem inneren Zirkel entstammt.

Sollte man der zurückgekehrten Lady Jessica (Alice Krige) als Mitglied der Bene Gesserit nicht über den Weg trauen? Geht die größere Gefahr von Tante Alia (Daniela Amavia) aus, die vom Bewusstsein des Barons Harkonnen (Ian McNeice) beeinflusst wird? Oder müsste man Prinzessin Wensicia (Susan Sarandon), die Tochter des gefallenen Imperators, als Vertreterin des Hauses Corrino im Auge behalten?



Natürlich ist die Dune-Serie von John Harrison nicht ganz so komplex wie die verschwurbelte Romanvorlage. Und auch einige der berüchtigtsten Entwicklungen kommen so nicht darin vor. Pauls Sohn wird zum Beispiel nicht, wie im Buch Children of Dune beschrieben, zum Sandwurm-Hybrid, der tausende Jahre als Gott-Herrscher über den Wüstenplaneten herrscht. Und auch das 20 Jahre alte Serien-CGI sollte man entschuldigen können, um die Serie zu genießen.

Wie geht es weiter im Dune-Universum?

Filmemacher Denis Villeneuve möchte seine aktuelle Dune-Trilogie vervollständigen, wenn Warner und Legendary ihn lassen. Vor 2027 ist mit dem nächsten Teil allerdings nicht zu rechnen, auch wenn es sofort grünes Licht für die Fortsetzung geben sollte.

Wer früher eine frische Dosis Dune möchte, sollte das kommende Sci-Fi-Serienprogramm im Auge behalten. Im Laufe des Jahres soll nämlich endlich die Prequel-Serie Dune: The Prophecy auf dem HBO-Streamingdienst Max erscheinen. Diese dreht sich um den Orden der Bene Gesserit und basiert auf dem Roman Sisterhood of Dune aus der Feder von Sohnemann Brian Herbert und Kevin J. Anderson.

Wo kann man die alten Dune-Serien streamen?

Die erste Dune-Serie findet ihr werbeunterbrochen als Gratis-Titel bei Amazon Freevee, in den Abo-Mediatheken von ARD Plus und MagentaTV sowie als Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Google Play.

Children of Dune kann man mit Abonnement der Amazon-Channels Galactic Stream und superfresh streamen oder ebenfalls als Kauftitel bei den oben erwähnten Anbietern erwerben.