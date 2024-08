In 2 Tagen kehrt der beste Sci-Fi-Horror aller Zeiten zurück – 7 Jahre mussten Fans warten

Sci-Fi-Horror-Fans können aufatmen: Eine der besten Filmreihen des Genres kehrt in wenigen Tagen ins Kino zurück. Und mit ihm das Grauen in den Weltraum.

"Im Weltraum hört dich niemand schreien". Der Satz, mit dem vor über 40 Jahren der Sci-Fi-Horror Alien beworben wurde, ist so effektiv wie falsch. Immerhin wurden seither vermutlich Milliarden von Genre-Fans Zeuge des verzweifelten Kampfes von Ellen Ripley & Co. gegen das schlimmste Grauen des Weltalls. In wenigen Tagen wird die Reihe mit Alien: Romulus im Kino fortgesetzt.

Sci-Fi-Horror im Kino: Neuer Alien-Film kehrt zu den Wurzeln zurück

Alien: Romulus dreht sich um eine Truppe von Freunden, der auch die junge Rain (Cailee Spaeny) angehört. Um von ihrem düsteren Heimatplaneten zu fliehen, wollen sie eine verlassene Raumstation im Orbit ausplündern. Und treffen dort auf ein grausiges Wesen, das ihnen nach dem Leben trachtet.

Schaut euch hier den Trailer zu Alien: Romulus an:

Alien Romulus - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Fede Álvarez (Don't Breathe) beschreitet mit Romulus einerseits neue Pfade, kehrt aber auch zu den Wurzeln des Franchises zurück: Die Prequel-Perspektive aus Prometheus – Dunkle Zeichen und Alien: Covenant, der die Reihe 2017 als letzter Film fortsetzte, ist mit Romulus offiziell Vergangenheit.

Das sind die ersten Reaktion auf den Sci-Fi-Horror Alien: Romulus

Wann kommt Alien: Romulus ins Kino?

Romulus spielt nämlich zwischen dem Alien-Original von 1979 und seinem Action-Nachfolger Aliens - Die Rückkehr. Wie viele Anspielungen auf den Erstling sich womöglich im Film finden lassen, können Fans bald selbst herausfinden.

Alien: Romulus erscheint am 15. August 2024 im Kino. Neben Cailee Spaeny sind vor der Kamera unter anderem Archie Renaux (Shadow and Bone) und Isabela Merced (Madame Web) zu sehen.