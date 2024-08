American Horror Story-Macher beschert wieder Albträume: Neuer Serien-Schocker mit Dahmer-Star kommt schon nächsten Monat

Die neue Horror-Serie vom American Horror Story-Macher startet schon nächsten Monat. In Grotesquerie untersuchen eine Nonne und eine Polizistin eine Reihe grausamer Verbrechen.

Ryan Murphys Horror-Kreation American Horror Story gruselt Serienfans seit über einem Jahrzehnt und startet im kommenden Jahr bereits in die 13. Staffel. Der erfolgreiche Serienproduzent, der zuletzt auch die Netflix-Hits The Watcher und Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer verantwortete, kehrt mit seinem nächsten Projekt wieder zurück ins Horror-Genre.

Bisher gab es kaum Informationen zum mysteriösen Serienprojekt Grotesquerie, in dem Dahmer-Star Niecy Nash-Betts als Hauptdarstellerin zu sehen ist. Jetzt gibt es nicht nur erste Details zur Handlung der Horror-Serie, sondern auch schon einen nahenden Starttermin, wie unter anderem THR berichtet.

Grotesquerie: Darum geht's im American Horror Story-Nachfolger

In Grotesquerie erschüttert eine Reihe von grausamen und abscheulichen Verbrechen eine amerikanische Kleinstadt. Detective Lois Tryon (Niecy Nash-Betts) untersucht die Fälle, die alle seltsam persönlich wirken. Hat jemand – oder etwas – es auf sie abgesehen? Lois fürchtet, dass die Menschheit komplett dem Bösen verfällt. Glücklicherweise tritt eine Stimme der Hoffnung in ihr Leben: die Nonne und Reporterin Schwester Megan (Micaela Diamond), die sie bei den Ermittlungen unterstützt.

Laut der offiziellen Handlungbeschreibung hat Schwester Megan selbst unvorstellbares Grauen erlebt, aber trotzdem nicht den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf die Suche nach Hinweisen, wobei der Fall zunehmend düsterer und mysteriöser wird.

Einen Trailer zu Grotesquerie gibt es noch nicht. Dafür könnt ihr jetzt das erste Poster zur Horror-Serie bestaunen:

FX Grotesquerie

Um was für schreckliche Verbrechen es sich tatsächlich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso, ob uns übernatürliche Schrecken wie in American Horror Story erwarten. Die ersten Handlungsdetails sowie das Poster aber lassen erahnen, dass Religion und Glaube im neuen Horror-Albtraum eine wichtige Rolle spielen.

Entwickelt und geschrieben wurde die Serie gemeinsam von Ryan Murphy, Jon Robin Baitz (Feud: Capote vs. The Swans) und Joe Backen (American Horror Stories). Zur Besetzung gehören unter anderem auch Courtney B. Vance, Lesley Manville sowie Football-Star und Taylor Swifts bessere Hälfte Travis Kelce.

Wann startet die Horror-Serie Grotesquerie?

Lange müssen Grusel-Fans nicht mehr warten. Grotesquerie startet bereits am 25. September 2024 in den USA beim Sender FX und umfasst 10 Folgen, die wöchentlich erscheinen. In Deutschland wird die Serie beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein. Ein konkreter Starttermin steht aber noch nicht fest.

Grotesquerie ist nicht die einzige Ryan Murphy-Serie, die demnächst an den Start geht. Der fleißige TV-Produzent steckt ebenso hinter den kommenden US-Neustarts American Sports Story, Dr. Odyssey sowie neuen Staffeln der Katastrophen-Serien 9-11 und 9-1-1: Lone Star. Darüber hinaus kommt diesen Herbst schon der heißerwartete Dahmer-Nachfolger Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez zu Netflix.