In 2 Tagen startet die aufregendste Star Wars-Serie des Jahres: Sie hat einen riesigen Twist, der sich schon auf dem Poster versteckt

Das Star Wars-Projekt The Acolyte steckt voller Geheimnisse. In wenigen Tagen feiert die neue Serie bei Disney+ ihre Premiere und einer der größten Twists wurde bereits enthüllt.

In wenigen Tagen startet eines der spannendsten Star Wars-Projekte seit Jahren. Die neue Serie The Acolyte führt uns auf Disney+ nämlich so tief in die Vergangenheit der Sternensaga wie kein anderes Live-Action-Kapitel zuvor. Die Handlung spielt 100 Jahre vor Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung, im Zeitalter der Hohen Republik.

Die Zeiteinordnung ist aber nicht das einzige, das The Acolyte von anderen Star Wars-Serien abhebt. Der düstere Mystery-Thriller lässt einen Jedi-Meister (Squid Game-Star Jung-Jae Lee) in einer Mordserie ermitteln, wobei eine ehemalige Padawan in Verdacht gerät. Und hier wartet die Serie mit einem gewaltigen Twist auf, den aufmerksame Fans schon auf dem Poster erkennen können.

Achtung, es folgt ein großer Spoiler zu The Acolyte:

The Acolyte überrascht mit Star Wars-Twist: Amandla Stenberg spielt die Zwillinge Mae und Osha

Bereits seit längerer Zeit spekulieren Fans, dass Hauptdarsteller:in Amandla Stenberg womöglich zwei unterschiedliche Rollen in The Acolyte spielen könnte. Bisher war jedoch nur bekannt, dass Stenbergs Charakter den Namen Mae trägt und in eine mysteriöse Mordreihe an Jedi verwickelt wird.

Kurz vor dem Start ist jetzt die Katze aus dem Sack: Amandla Stenberg spielt nicht nur Mae, sondern auch eine Figur namens Osha. Diese sind Zwillingsschwestern, die in jungen Jahren durch eine Tragödie getrennt wurden, wie Stenberg im Interview mit Good Morning America verrät.

Damit löst sich auch ein auffälliges Detail des offiziellen The Acolyte-Postermotivs auf. Dieses zeigt nämlich Amandla Stenberg in zwei unterschiedlichen Positionen (mit und ohne Gesichtsbedeckung). Und jetzt wissen wir: Die Doppelung ist kein Designfehler.

Disney Amandla Stenberg links und rechts

Die neue Star Wars-Figur Mae haben wir bereits in Trailern und Videos vorab zu sehen bekommen. Sie ist diejenige, die gegen die Jedi in den Krieg ziehen und auf Rache sinnen soll. Dass sie einen Zwilling hat, war allerdings ein großes Geheimnis. Nun liefert Stenberg im Gespräch mit Electric Playground ein paar spannende Informationen zur Figur Osha:

Osha, eine Mechanikerin, die früher dem Jedi-Orden angehörte, ihn aber als Padawan verließ, wird der [Taten ihrer Schwester] beschuldigt und muss sich verteidigen, während sie gleichzeitig herausfindet, dass ihre Zwillingsschwester noch am Leben ist.

Die Schwestern sollen zu Beginn der Serie auf gegensätzlichen Seiten der Macht stehen. Der Zwillings-Twist verspricht damit einen interessanten Blick auf das Verhältnis von Gut und Böse. Was Mae und Osha einst voneinander trennte und welcher Bösewicht eine der Schwestern schließlich zur dunklen Seite zog? Das sind nur einige Rätsel, die es in The Acolyte zu lösen gilt.

Serienschöpferin Leslye Headland soll die Geschichte von The Acolyte ursprünglich als Mischung aus Kill Bill und Frozen gepitcht haben, wie Entertainment Weekly berichtete. Jetzt haben wir auch eine Vorstellung, was damit gemeint ist: Eine Rachegeschichte mit Martial-Arts-Action und einem Schwestern-Konflikt als emotionaler Anker.



Wann genau startet The Acolyte bei Disney+?

The Acolyte startet am 5. Juni 2024 bei Disney+ mit einer Doppelfolge. Danach erwarten uns sechs weitere Episoden, die im Wochentakt jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Ab 3:00 Uhr morgens könnt ihr sie jeweils streamen.

