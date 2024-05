Macht euch bereit für die Star Wars-Version von Kill Bill: Erste Reaktionen zu The Acolyte überschlagen sich

Mit The Acolyte kündigt sich die nächste große Star Wars-Serie bei Disney+ an. Die ersten Reaktionen lassen ein ganz besonderes Abenteuer in der weit entfernten Galaxis erwarten.

Star Wars erzählt immer nur die gleichen Geschichten? Wenn euch die jüngsten Ableger der Sternensaga gelangweilt haben, solltet ihr euch unbedingt The Acolyte vormerken. Die neue Star Wars-Serie entführt in die Ära der Hohen Republik und ist damit über 100 Jahre vor den Ereignissen von Die dunkle Bedrohung angesiedelt. Vor wenigen Stunden feierte The Acolyte in Los Angeles seine Premiere. Auf Twitter trudeln nach und nach die ersten Reaktionen ein. Und die Versprechen ein extrem aufregendes Star Wars-Projekt, das wir so noch nie gesehen haben. Der Mystery-Thriller wird sogar mit Meisterwerken wie Kill Bill, The Batman und Twin Peaks verglichen. The Acolyte ist eine Liebeserklärung an die Prequels und die beste Star Wars-Serie seit langer Zeit Popkultur-Journalist Jorgie Rodriguez hebt in einem Tweet begeistert die Martial-Arts-Szenen und die Nähe zur Prequel-Trilogie hervor. Mit The Acolyte liefert [Serienschöpferin] Leslye Headland gleichermaßen einen Liebesbrief an Prequel- und Hohe Republik-Fans ab. Ich habe vier von acht Episoden gesehen, und es ist alles, was ich seit langem von Star Wars sehen wollte. Die von der Macht durchdrungene Martial-Arts-Action in der Serie ist unglaublich. Doch nicht nur Prequel-Fans werden auf ihre Kosten kommen. Laut Slashfilm-Gründer Peter Sciretta fühlt sich The Acolyte auch wie klassisches Star Wars an.

Ich habe die ersten beiden Episoden von The Acolyte gesehen – ich fand es richtig toll, dass es sich so sehr nach klassischem Star Wars und gleichzeitig neu, frisch und anders anfühlt als alles, was wir bisher gesehen haben. Die Action fühlte sich wie in einem Film an. Ich bin so gespannt, mehr davon zu sehen! Perri Nemiroff von Collider zeigt sich ebenfalls sehr angetan. Offenbar hinterfragt The Acolyte den Jedi-Orden und die Geheimnisse der Macht.

Ich habe vier Episoden von The Acolyte gesehen und bis jetzt ist [die Serie] ein *sehr* großer Gewinner. Die Besetzung der Figuren, die starke Betonung von praktischen Effekten, die Stunts, die Art und Weise, wie erforscht wird, was es bedeutet, ein Machtanwender zu sein, und wie der Jedi-Orden funktioniert – das alles funktioniert für mich ziemlich gut. Auch der Star Wars-Experte Germain Lussier, der für Gizomdo und io9 schreibt, ist überzeugt und spricht eine absolute Empfehlung für The Acolyte aus. Da sich [die Serie] zu nichts verpflichtet, außer Star Wars zu sein, triumphiert The Acolyte. Es ist ein interessantes, unterhaltsames, von Figuren getragenes Mysterium, bei dem es wirklich um etwas geht, unterstützt durch all die Zutaten, die es zu Star Wars machen. Ich habe die ersten beiden Episoden gesehen und LIEBE sie. Screen Rant-Autor Joseph Deckelmeier zieht einen unerwarteten Vergleich. The Acolyte hat ihn an Quentin Tarantinos actiongeladenes Racheepos Kill Bill erinnert. The Acolyte wartet mit Kill Bill-Vibes auf. Jede Folge machte Lust auf mehr. Wir haben schon so viel über den Niedergang der Jedi gesehen, aber diese Serie erforscht, wie die Jedi während der Friedenszeit sind, was ziemlich faszinierend ist. Amandla Stenberg ist hervorragend! Damit ist der Vergleiche nicht genug. Star Wars Holocron bringt den DC-Blockbuster The Batman und David Lynchs Mystery-Meisterwerk Twin Peaks ins Spiel. Die erste vier Folgen von The Acolyte sind großartig. Ein fesselnder Krimi, der an die Detektivgeschichten von Twin Peaks und Matt Reeves' The Batman erinnert. Ausgereift wie Andor, aber mit vollem Einsatz und thematischem Bezug zu den Prequels. Die Hohe Republik in Live-Action zu sehen, enttäuscht nicht. Und zum Abschluss haben wir noch eine zweite Stimme aus dem Screen Rant-Lager. Die ersten Episoden haben auch Film-Journalistin Caitlin Tyrrell umgehauen. The Acolyte ist fantastisch! [Die Serie] fängt alles ein, was am klassischen Star Wars großartig ist, und fühlt sich gleichzeitig neu und einzigartig an. Die Kampfszenen sind phänomenal und die Bilder atemberaubend. Mit einem fesselnden Geheimnis und einer erstklassigen Besetzung ist dies eine Serie, die jeder Star Wars-Fan sehen muss! Wann startet The Acolyte bei Disney+? The Acolyte startet am 5. Juni 2024 bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst acht Folgen. Zum Auftakt gibt es zwei Stück davon. Der Rest folgt im Wochentakt.