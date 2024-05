In 9 Tagen startet die aufregendste Star Wars-Serie des Jahres: Sie erzählt eine Geschichte, die es so noch nie zu sehen gab

Vor vier Jahren wurde mit The Acolyte eines der spannendsten Star Wars-Projekte überhaupt angekündigt. In wenigen Tagen feiert die neue Serie bei Disney+ endlich ihre Premiere.

An neuen Star Wars-Abenteuern mangelt es uns 2024 nicht. Vom emotionalen The Bad Batch-Finale bis zu den aufwühlenden Geschichten des Imperiums: Ende des Jahres erwartet uns sogar der erste Flug der Skeleton Crew. Und dann gibt es da noch ein Projekt, das ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet: The Acolyte.

In neun Tagen startet die neue Star Wars-Serie bei Disney+ und entführt in eine Ära, die wir noch nie im Live-Action-Gewand gesehen haben: das Zeitalter der Hohen Republik. Konkret setzt der Mystery-Thriller mit jeder Menge Martial-Arts-Action 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung.

Neue Star Wars-Serie bei Disney+: The Acolyte erzählt eine Krimi-Geschichte in der weit entfernten Galaxis

Bevor wir in der Prequel-Trilogie den Niedergang des Jedi-Ordens erleben, entführt The Acolyte in eine Zeit, in der die Jedi nach Idealen streben und für Recht und Ordnung in der Galaxis sorgen. Sol (Lee Jung-jae ) geht als Jedi-Meister mit gutem Vorbild voran. Doch dann wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Acolyte schauen:

The Acolyte - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Als ein mächtiger Jedi getötet wird, deutet alles darauf hin, dass Sols einstige Schülerin, Mae (Amandla Stenberg), hinter dem Attentat steckt. Schon vor Jahren hat sie dem Jedi-Orden den Rücken gekehrt. Könnte es etwa sein, dass sie zur Dunklen Seite der Macht übergelaufen ist? Sol überkommt ein beunruhigender Verdacht.

Nachdem Andor durch Grauzonen die politischen Machtspiele im Star Wars-Universum erforschte, legt The Acolyte seinen Fokus auf die Machenschaften der Jedi und offenbart unerwartete Abgründe. Ausgehend von den ersten Reaktionen dürfen wir uns auf eine Star Wars-Serie freuen, die mit vielen frischen Aspekten aufwartet.

Genau das macht The Acolyte so aufregend: So weit weg von der Originaltrilogie hat sich Star Wars im Live-Action-Bereich noch nie bewegt. Die von Leslye Headland (Matrjoschka) geschaffene Serie kann sich weit abseits der Skywalker-Saga austoben und sorgt allein durch die Genre-Wahl für frischen Wind im Star Wars-Universum.

Ein Krimi in der weit entfernten Galaxis, der einen besonderen Fokus auf Kampfszenen legt: Schon die Trailer warteten mit einigen spektakulären Action-Momenten auf, die ebenfalls aus einem Martial-Arts-Epos à la Tiger & Dragon stammen könnten. Wenn ihr nach etwas Neuem in Star Wars dürstet, ist The Acolyte eure beste Chance.

Wann genau startet The Acolyte bei Disney+?

The Acolyte startet am 5. Juni 2024 bei Disney+ mit einer Doppelfolge. Danach erwarten uns sechs weitere Kapitel, die im Wochentakt jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Ab 3:00 Uhr morgens könnt ihr die Folgen streamen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.