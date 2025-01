In 2 Wochen endet Cobra Kai auf Netflix: Das erwartet euch im großen Staffel 6-Serienfinale

Mit dem dritten Teil der 3. Staffel geht Cobra Kai in zwei Wochen auf Netflix zu Ende. Über 40 Jahre nach dem ersten Karate Kid-Film kommt es dann zum großen Showdown mit Johnny und Daniel-san.

Nach 65 Folgen und sechs Staffeln liefern sich die Figuren aus Cobra Kai in zwei Wochen den finalen Schlagabtausch. Mit Staffel 6 Teil 3 gehen die letzten fünf Episoden bei Netflix online und läuten den Abschied von den ehemaligen Rivalen Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) sowie ihren Karate-Kids ein.

Doch damit ist die Martial-Arts-Saga, die 1984 mit dem ersten Karate Kid-Film begann noch lange nicht zu Ende, denn mit Karate Kid: Legends steht schon das nächste Kino-Abenteuer auf dem Programmplan. Zuvor geht allerdings das Handkanten-Epos auf Netflix zu Ende. Vorsicht, Spoiler!

Das Cobra Kai-Finale auf Netflix: Das erwartet uns

Das Sekai Taikai-Turnier klang auf einer schockierenden Note aus, als Kwon Jae-sung (Brandon H. Lee) aus dem Cobra Kai-Dojo bei einem Angriff auf sein Messer fiel und starb. Wie kann es danach nur weitergehen? Laut offizieller Netflix-Synopse müssen sich die Karate-Schulen mit ihren Vergangenheiten auseinandersetzen, während sie in eine ungewisse Zukunft blicken. Mehrere Fragen bleiben offen: Steht ein letzter Kampf auf und jenseits der Matten bevor? Lernt Johnny wirklich den Kranich-Kick von Daniel? Und müssen wir noch mehr vom CGI-Mr. Miyagi ertragen, um die Vergangenheit des legendären Senseis zu beleuchten?

Es geht aber nicht nur um die Alt-Stars Daniel und Johnny plus Feinde und Verbündete, sondern auch um die jungen Karate Kids der aktuellen Generation: Miguel (Xolo Maridueña) Robby (Tanner Buchanan), Samantha (Mary Mouser), Tory (Peyton List), Hawk (Jacob Bertrand), Demetri (Gianno DeCenzo), Kenny (Dallas Dupree Young) und Co. Wie ihre Geschichten ausgehen – wer auf welcher Seite steht und wer vielleicht sogar mit wem anbandelt – erfahren wir ebenfalls im Februar.

Wann genau geht Staffel 6 Teil 3 von Cobra Kai bei Netflix online?

Die letzten fünf Episoden, mit denen Cobra Kai abgeschlossen wird, gehen am 13. Februar 2025 bei Netflix online. Die allerletzte Folge trägt den Originaltitel Ex Degenerate in Anspielung auf die allererste Folge Ace Degenerate (aka Verwahrlostes Ass) aus der 1. Staffel, die sich auf Johnny bezog. Dessen Darsteller William Zabka meinte letztes Jahr erst, es sei ein Serienfinale gelungen, das "unerwartet, erbaulich und ehrlich" ist.

