Cobra Kai-Stars teasen "unerwartetes" Finale auf Netflix – so soll die Serie 2025 zu Ende gehen

Kommendes Jahr geht Cobra Kai mit den letzten Folgen auf Netflix zu Ende. Wie das ungefähr aussehen wird, beschrieben jetzt Ralph Macchio und William Zabka.

Die 6. und letzte Staffel von Cobra Kai liegt schon zu zwei Dritteln bei Netflix vor. Teil 3 geht 2025 beim Streaming-Dienst online und schließt die Karate-Dramedy ab. Die beiden Frienemy-Stars Ralph Macchio und William Zabka verraten euch jetzt schon, auf was ihr euch einstellen müsst.

"Unerwartet, erbaulich und ehrlich": So beschreiben die Cobra Kai-Stars das Ende der Netflix-Serie

Die Finalstaffel von Cobra Kai dreht sich um das internationale Karte-Turnier Sekai Taikai und wartete in den ersten beiden Teilen schon mit dramatischen Wendungen und Überraschungen auf. Unter dem Dach von Sony Pictures Entertainment sprachen die beiden Hauptdarsteller, die vor 40 Jahren in Karate Kid als Rivalen etabliert wurden, über die verbleidenden Folgen (via Variety ). Macchio sagte etwa:

Man muss erst ganz am Boden sein, um wieder aufzustehen, und an diesem Punkt sind wir gerade irgendwie. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ist so angelegt, dass es das große Ende eines 80er Jahre-Films umfasst und ich habe das Gefühl, dass wir es finden und weitermachen werden.

Zabka meint, es sei die richtige Zeit, die Serie richtig zu beenden, und fuhr mit folgendem Statement fort:

[Den Produzenten] gelingt die Landung auf eine Art und Weise, die unerwartet, erbaulich und ehrlich ist ... Es ist ein großartiges Ende für alle und wir sind sehr dankbar, dass wir sechs Staffeln hatten, um die ganze Geschichte zu erzählen.

Zuletzt brach Cobra Kai einige Tabus in Staffel 6, indem man nicht nur einen der jungen Charaktere sterben ließ, sondern man den legendären Mentor Mr. Miyagi (längst verstorben: Pat Morita) per CGI-Flashback zurückbrachte.

Wann kommt das Cobra Kai-Serienfinale zu Netflix?

Staffel 6 Teil 3 von Cobra Kai geht am 13. Februar 2025 bei Netflix online. Doch damit ist die langjährige Martial-Arts-Saga noch immer nicht abgeschlossen: Am 29. Mai 2025 geht es direkt mit dem Film Karate Kid: Legends weiter, in dem Ralph Macchio an der Seite von Jackie Chan einen vielversprechenden Jungkämpfer trainiert.