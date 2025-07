In 2 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

Das Warten hat bald ein Ende: In wenigen Wochen kehrt die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie überhaupt mit Staffel 2 zurück.

Über zweieinhalb Jahre ist es her, seit die 1. Staffel von Wednesday bei Netflix eingetroffen ist und den Streamer im Sturm eroberte. Über 252 Millionen Views und über 1,7 Milliarden geschaute Stunden konnte die Fantasy-Horror-Serie um die Addams Family-Kultfigur generieren. Damit steht Wednesday bis heute auf Platz 1 der erfolgreichsten englischsprachigen Serien bei Netflix.

In wenigen Wochen ist es so weit und die 2. Staffel von Wednesday wird endlich bei Netflix eintreffen. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr hier.

Wednesday Staffel 2: Ein neues Abenteuer für Jenna Ortega an der Nevermore Academy

In der 2. Staffel von Wednesday kehrt Jenna Ortega als Addams Family-Tochter für ein neues Schuljahr an die Nevermore Academy zurück. Seit ihrem letzten Besuch haben sich die Dinge dort massiv verändert: Nicht nur gibt es mit Barry Dort (Steve Buscemi) einen brandneuen Schuldirektor, der sich dem Außenseitertum in Nevermore verschrieben hat. Auch wird Wednesday nach ihrem Sieg über Joseph Crackstone als Heldin gefeiert – samt eigenem Fanclub.

Doch für Wednesday zählen ganz andere Sachen: Als sie eine Zukunftsvision vom Tod ihrer guten Freundin und Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) heimsucht, setzt sie alles daran, die Tragödie zu verhindern. Einmal mehr muss sie dafür in die mysteriöse Vergangenheit der Addams Family abtauchen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Trailer (Deutsch) HD

In den neuen Folgen erwartet euch dabei ein Wiedersehen mit folgenden bekannten Gesichtern:

Darüber dürfen sich Fans auf einige namhafte Neuzugänge freuen. Dazu gehören:

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Lange dauert es nicht mehr, bis Wednesday-Nachschub bei Netflix eintrifft. Die 2. Staffel wird in zwei Teilen bei dem Streamer erscheinen. Teil 1 startet in zwei Wochen, am 6. August 2025 bei Netflix. Teil 2 folgt dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025.

Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Und wenn ihr frische Serien-Tipps für die Wartezeit sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.