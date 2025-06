Neuer Wednesday Staffel 2-Teaser stellt Steve Buscemi als Schuldirektor vor – und eine "frische Gruppe Außenseiter"

Ein neuer Teaser zu Wednesday Staffel 2 stellt euch die Nevermore Academy unter dem neuen Schulleiter Barry Dort vor. Dieser zieht andere Seiten an dem Außenseiter-Internat auf.

Nach über zwei Jahren Wartezeit trifft die 2. Staffel von Wednesday endlich in wenigen Wochen bei Netflix ein. Während Fans dabei ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern um Jenna Ortega, Emma Myers und Co. erwarten dürfen, stehen einige namhafte Neuzugänge für die kommenden Folgen in den Startlöchern.

Neben Lady Gaga und Haley Joel Osment wird unter anderem Steve Buscemi eine der frischen Rollen mimen. Ein neuer Teaser zu Wednesday Staffel 2 gewährt uns jetzt einen umfangreicheren Einblick, was wir von dem The Big Lebowski-Star erwarten dürfen.

Steve Buscemi krempelt die Nevermore Academy in Wednesday Staffel 2 um

Steve Buscemi schlüpft in Wednesday Staffel 2 in die Rolle des neuen Schuldirektors Barry Dort, der in die Fußstapfen von Gwendoline Christies Larissa Weems tritt. Anders als seine Vorgängerin, die nahezu besessen davon war, die Nevermore Academy als so normal wie möglich zu verkaufen, hat sich Barry Dort völlig dem Außenseitertum des Internats verschrieben. So erklärt er im Teaser:

[Larissa Weems'] krankhafte Fixierung auf das Normale hatte fatale Folgen, doch ich werde alles Mögliche dafür tun das wiedergutzumachen. Dieses Jahr verhelfe ich Nevermore zu neuem Glanz. Dafür verstärke ich unsere Reihen mit einer frischen Gruppe eifriger junger Außenseiter.

Schaut hier den neuen Teaser zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - "Besuche die Nevermore Academy" Teaser (Deutsch) HD

Dabei sehen wir Barry Dort mit Wednesdays jüngerem Bruder Pugsley Addams (Isaac Ordonez), der sich an seinen neuen Fähigkeiten ausprobiert. Weiterhin erklären Bianca Barclay (Joy Sunday) und Enid Sinclair (Emma Myers), dass Außenseiter:innen an der Nevermore Academy gefeiert würden und sie so ganz sie selbst sein können. "Auch wenn dieses Selbst wie eine Kratzspur auf einer Tafel aussieht", fügt Wednesday (Jenna Ortega) zynisch hinzu.

In Staffel 2 erwartet uns also dank Steve Buscemis Barry Dort eine völlig neue Nevermore Academy mit jeder Menge neuer, eigenartiger Schüler:innen – und potenziellen Feinden und Verbündeten für Wednesday.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird in zwei Teilen auf Netflix erscheinen. Den Anfang macht Teil 1 am 6. August 2025. Teil 2 folgt mit den restlichen Folgen rund einen Monat später, am 3. September 2025. Alles, was ihr bis dahin zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr gesammelt hier nachlesen.

Podcast im Pride Month: Queere Unterhaltung für ein gutes Gefühl

Im Juni 2025 feiern wir bei Moviepilot den Pride Month und geben auch im Podcast Streamgestöber Tipps für erbauliche LGBTQ-Unterhaltung im Stream, die einfach gute Laune verbreitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Tipps bei Filmen, Serien, Charakteren und Stars werfen wir einen Blick auf queere Unterhaltung und Ikonen, die positiven Gefühle mit in ihre Werke bringen.