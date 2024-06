In 2 Wochen startet House of the Dragon Staffel 2 – und wird ganz anders als Season 1 oder Game of Thrones

Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon geht in 14 Tagen nach zwei Jahren Wartezeit weiter. Anfühlen werden sich die neuen Episoden aber ganz anders.

House of the Dragon erblickte 2022 als Prequel-Nachfolger zum Serien-Hit Game of Thrones das Licht der TV-Welt. In der Zwischenzeit kam es zu einem Hollywood-Streik und zwei ganze Jahre sind ins Land gegangen.

Nun heißt es aber: Summer is coming! Ein Sommer, in dem es endlich wieder House of the Dragon voller Fantasy-Palastintrigen, Thronansprüchen und natürlich Drachen-Action zu sehen gibt.

Fantasy-Fortsetzung: Staffel 2 von House of the Dragon wird ganz anders als alles, was vorher kam

Mit Variety sprach der mittlerweile allein fungierende Showrunner Ryan Condal über die kommenden Episoden. Und warum Staffel 1 sich noch ganz anders anfühlte:

Wir mussten 20 Jahre Zeit abdecken. Rhaenyra musste aufwachsen, Kinder bekommen, und diese Kinder mussten aufwachsen, um den Krieg zu starten.

Weitergehen wird die Handlung in Staffel 2 nur wenige Tage nach den Ereignissen des ersten Staffelfinals. Zur Erinnerung: Aemond (Ewan Mitchell), der Sohn von Alicent Hohenturm (Olivia Cooke), tötete mit seinem Drachen Lucerys (Elliot Grihault), den jungen Sohn von Rhaenyra (Emma D'Arcy) Targaryen. Was Krieg in Westeros aka den Tanz der Drachen unvermeidlich erscheinen lässt. So Condal weiter:

Ich glaube, das Tempo wird sich mehr nach sich beschleunigendem Momentum anfühlen. Staffel 1 wirkte rasant, weil man durch die Zeiten sprang, während Staffel 2 sich mehr nach einer Lunte anfühlt, die man in Episode 1 anzündet und immer kürzer wird – und an bestimmten Punkten werden kleine Explosionen ausgelöst.

HBO Szene aus House of the Dr

Fans der Mutterserie Game of Thrones sollten sich ebenfalls auf einen ganz anderen Fantasy-Vibe einstellen. Denn wie Daemon-Darsteller Matt Smith im selben Variety-Artikel bestätigte, ist das Wegfallen von Co-Schöpfer Miguel Sapochnik, der mehrere Episoden der 1. Staffel als Regisseur beigesteuert hatte, spürbar:

Es ist schade, denn er hatte großen Einfluss auf den Ton der Serie und wusste, was man abliefern muss. [...] Die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie eine Art Game of Thrones-Serie bekommen. Wir wünschen ihm alles Gute – aber wenn man einen Regisseur dieses Kalibers verliert, spürt man das mit Sicherheit.

In Sapochniks Fußstapfen traten auf dem Regiestuhl Alan Taylor, Clare Kilner, Geeta Patel, Andrij Parekh und Loni Peristere für Staffel 2. Kilner und Patel waren auch schon in Season 1 an Bord. Die Fantasy-Früchte ihrer Arbeit kommen nun am Sonntag, den 16. Juni 2024 zu HBO – in der Nacht zum Montag werden die Drachen dann parallel bei Sky Deutschland und WOW gesattelt. Acht neue Episoden stehen diesmal an.

