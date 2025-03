Neuer The Last of US-Trailer entfesselt die Zombie-Apokalypse des Jahres – und begeistert Fans mit einer Enthüllung

Der offizielle und wohl letzte Trailer zur 2. Staffel von The Last of Us ist hier und hält neben jeder Menge Pilz-Zombies eine pilzige Enthüllung für Fans der Videospiele bereit.

Nur noch ein Monat trennt uns von der 2. Staffel der Prestige-Zombieserie The Last of Us mit Pedro Pascal und Bella Ramsey als postapokalyptischem Gespann. Beim neuen Trailer sollten Fans der Videospiele mal ganz genau auf Minute 1:19 in der englischen Originalversion der Vorschau achten:

Ganz genau: Wie Showrunner Craig Mazin vergangenes Wochenende beim SWSX-Panel bestätigte (via CinemaBlend ) führt Staffel 2 nun doch die bisher fehlenden Sporen ein. In Staffel 1 musste man noch gebissen werden, um sich mit dem Zombie-Pilz zu infizieren. Jetzt reicht ein einziger, fataler Atemzug. Grund für die Änderung war unter anderem, dass man die Schauspielenden nicht permanent unter Gasmasken verbergen wollte.

The Last of Us: So geht es in Staffel 2 der Zombie-Serie weiter

Die neue Season basiert auf dem Videospiel The Last of Us Part II, deckt dessen umfassende Handlung aber nicht komplett ab. Fünf Jahre sind seit dem 1. Staffelfinale vergangen, in dem Joel (Pascal) die immune Ellie (Ramsey) mit Gewalt aus den Händen der Fireflies befreite, die mit ihr ein Heilmittel entwickelt hätten. Nun leben sie sicher in der Jackson-Kommune, doch ihre Vergangenheit ist im Begriff, sie einzuholen. Ihre Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt. Schon der Trailer macht klar, dass Joel seine Geheimnisse nicht ewig vor Ellie geheim halten kann.

Ebenfalls in der Vorschau zu Staffel 2 zu sehen: Kaitlyn Dever als Schlüsselfigur Abby, Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy, Isabela Merced als Ellies Schwarm Dina, Young Mazino als Jesse und viele mehr. Jeffrey Wright, der den Milizenanführer Isaac Dixon schon im Game vertonte, spielt ihn auch in der Serie.

Laut HBO rechnet man aktuell mit insgesamt vier Staffeln für The Last of Us, um die Vidoespielreihe von Chef-Entwickler Neil Druckmann in Serienform zu bringen.

Wann geht The Last of Us Staffel 2 endlich los?

Die 2. Season von The Last of Us Staffel 2 erreicht uns hierzulande am 14. April 2025 via Sky und WOW. Sieben neue Folgen gehen dann wöchentlich online, nur einen Tag nach der US-Premiere auf HBO.