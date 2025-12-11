In 3 Tagen kehrt die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon zurück: Die apokalyptische Welt gibt es seit 26 Jahren

Wer Sci-Fi-Dystopien liebt, muss nicht mehr lange ausharren: In wenigen Tagen erscheint Staffel 2 einer extrem beliebten Serie auf Amazon und setzt einen skurrilen Weltuntergang fort.

Besser und kurioser kann man den Untergang der Welt nicht inszenieren: Die Sci-Fi-Serie Fallout sorgte 2024 für große Begeisterung auf Amazon Prime Video. Viele Fans der gleichnamigen Videospielvorlage, die bereits seit 1997 existiert, hatten Angst um ihr geliebtes Franchise. Doch mittlerweile gilt sie als beste laufende Sci-Fi-Serie des Streamers. Und jetzt kommt Staffel 3.

Sci-Fi-Trio auf Amazon: So geht es in Fallout Staffel 2 weiter

Fallout Staffel 1 drehte sich um Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell), einen Kopfgeldjäger, der nur als Ghul bekannt ist (Walton Goggins), und einen Knappen der knallharten Stählernen Bruderschaft namens Maximus (Aaron Moten). Lucy traf auf den Ghul und Maximus, als sie versuchte, ihren Vater Hank (Kyle MacLachlan) zu retten. Doch der entpuppte sich im Finale als Bösewicht mit grausamer Vergangenheit und floh in die Wüstenmetropole New Vegas.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Genau dorthin sind Lucy und der Ghul in Staffel 2 unterwegs. Und während sie die Wüste durchqueren und sich auf die Kuriositäten von New Vegas einlassen, hat Maximus seine eigenen Schwierigkeiten: In seiner Stählernen Bruderschaft bricht ein Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen aus.

Im ersten Trailer waren bereits diverse neue Elemente aus dem Videospiel zu erkennen: So etwa eine Gang aus Elvis-Imitatoren namens The Kings und Neuzugang Macaulay Culkin, der offenbar zu einer ultrareaktionären Gruppierung namens Caesars Legion gehört.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 startet am 17. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video. Anders als bei Staffel 1 erscheinen die Folge nicht auf einmal, sondern in wöchentlichem Rhythmus. Die achte und letzte Episode ist ab dem 4. Februar verfügbar.

