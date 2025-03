In 3 Tagen startet der erste große Fantasy-Blockbuster des Jahres und erfindet eine über 200 Jahre alte Geschichte neu

Seit fast einer Dekade warten wir auf diesen Fantasy-Blockbuster. Jetzt erobert er in wenigen Tagen endlich die große Leinwand. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zum Disney-Remake Schneewittchen.

Hollywood hat schon mehrmals versucht, das Grimm-Märchen Schneewittchen für sich neu zu entdecken. Der Höhepunkt war vermutlich 2012 erreicht, exakt 200 Jahre nach der Veröffentlichung des Märchens, als mit Snow White and the Huntsman und Spieglein Spieglein zwei konkurrierende Schneewittchen-Verfilmungen ins Kino kamen. Die nach wie vor populärste Adaption des Stoffs stammt jedoch aus dem Hause Disney.

Mit dem Animationsfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge entstand 1937 einer der Märchenfilme schlechthin. Nun erwartet uns die Neuverfilmung des Disney-Klassikers im Kino – dieses Mal im Live-Action-Gewand. Es ist der erste große Fantasy-Blockbuster des Jahres. Zwischen 240 und 270 Millionen US-Dollar soll das Remake verschlungen haben, das sich seit knapp einer Dekade in Entwicklung befindet.

Neuer Fantasy-Blockbuster von Disney: Schneewittchen mit Rachel Zegler und Gal Gadot im Kino

Aufbauend auf dem Milliarden-Erfolg von Alice im Wunderland leitete Disney eine Reihe an aufwendigen Neuverfilmungen seiner Animationsfilme in die Wege. Dabei durfte natürlich auch Schneewittchen nicht fehlen. Dennoch hat es erstaunlich lange gedauert, bis der Film an Form annahm. Im März 2020 fiel schließlich die erste Klappe unter der Regie von Marc Webb, der zuvor die The Amazing Spider-Man-Filme gedreht hatte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Schneewittchen schauen:

Schneewittchen - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte des neuen Schneewittchen-Films orientiert sich in ihren Grundzügen an der vertrauten Disney-Version von 1937: Schneewittchen (Rachel Zegler) verliert in jungen Jahren ihre Mutter und wächst daraufhin in der Obhut ihres Königsvaters und dessen neuer Gemahlin auf. Die Stiefmutter (Gal Gadot) beäugt die junge, unschuldige Prinzessin aufgrund ihrer Schönheit jedoch mit Neid und Missgunst.

Das Fass zum Überlaufen bringt einmal mehr der Zauberspiegel, der definitiv die falsche Wortwahl trifft, als er der bösen Königin versichert, dass Schneewittchen einst die Schönste im ganzen Land sein wird. Im Wahn ihrer Eifersucht schickt diese daraufhin einen Jäger los, um ihre Stieftochter zu töten. Doch Schneewittchen findet Zuflucht bei sieben Zwergen, die versteckt in einem kleinen Haus im Wald leben.

Modernisiertes Märchen: Schneewittchen-Remake ändert mehrere Details aus dem Original

So weit, so bekannt. Disney hat sich bei der Neuverfilmung aber auch einige kreative Freiheiten genommen. Schneewittchens Name wird zum Beispiel nicht mehr über ihr Aussehen definiert, sondern durch ihre Widerstandsfähigkeit in einem Schneesturm. Auch die in der Vergangenheit oft kritisierte Rolle des Prinzen sowie die der sieben Zwerge wurde überarbeitet, um das Märchen zeitgemäßer zu machen.

Ausgehend vom Trailer befindet sich dennoch sehr viel Disney-DNA in dem Update, von den ikonischen Bildern bis hin zu Musiknummern, die sich durch den Film ziehen. Nicht zuletzt wurde mit Zegler nicht nur eine fantastische Schauspielerin, sondern auch eine herausragende Sängerin in der Hauptrolle besetzt, der vor vier Jahren in Steven Spielbergs Musical-Neuverfilmung West Side Story der Durchbruch gelang.

Schneewittchen startet am 20. März 2025 in den deutschen Kinos.