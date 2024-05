Amazons spannendste Marvel-Serie ist 3-mal gescheitert und jetzt werden wir sie niemals sehen

Amazon gab lange vor Spider-Man Noir mit Nicolas Cage die Marvel-Serie Silk in Auftrag. Jetzt ist das Projekt von The Walking Dead-Autorin Angela Kang endgültig tot.

Für Marvel-Fans gibt es diese Woche eine gute und eine schlechte Nachricht. Nachdem Amazon gerade erst eine Spider-Man-Serie mit Nicolas Cage bestellt hat, sieht es für ein anderes Projekt weniger gut aus. Nach fünf Jahren in der Entwicklung wurde die mit Spannung erwartete Serie Silk: Spider Society eingestampft. Aber noch ist nicht alles verloren.

Amazon entscheidet sich gegen die Marvel-Serie Silk: Spider Society

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Amazon dazu entschlossen, die Entwicklung der Spider-Man Serie einzustellen, die für die Streamingdienste MGM+ und Prime Video entstehen sollte. Im Zentrum sollte dabei die aus den Marvel-Comics bekannte koreanisch-amerikanische Superheldin Cindy Moon aka Silk stehen, die wie Peter Parker von einer radioaktiven Spinne gebissen wurden.

Marvel Comics Cindy Moon aka Silk

Die Amazon-Serie hätte den bereits zweiten Live-Action-Auftritt der Figur Cindy Moon verzeichnet. Tiffany Espensen verkörperte die Rolle zuvor im Marvel Cinemativ Universe und war unter anderem in Spider-Man: Homecoming als Peter Parkers Mitschülerin zu sehen – allerdings ohne Superkräfte.

Silk sollte als erste Realserie aus Sony's Spider-Man Universe (SSU) an den Start gehen. Hinter den Kulissen kam es jedoch in fünf Jahren der Entwicklung zu mehreren kreativen Neustarts. Richtig an Fahrt nahm das Projekt im Jahr 2022 auf, als Amazon die offizielle Serienbestellung verkündete.

Entwickelt wurde Silk: Spider Society von Angela Kang, die zuvor mehrere Jahre den Zombie-Hit The Walking Dead als Showrunnerin leitete. Phil Lord und Chris Miller, die das animierte Spider-Man-Universum bei Sony an den Start gebracht haben, waren als Produzenten beteiligt.

Wie Deadline anführt, soll die Geschichte unter Kangs Leitung mindestens drei unterschiedliche Ansätze durchlaufen haben. Unter anderem soll Amazon eine Version gefordert haben, in der die Titelfigur weniger im Fokus steht. Vor der endgültigen Absage sollte die Serie zuletzt auf ein männliches Publikum zugeschnitten werden, wie The Ankler berichtet.

Spider-Man-Serie über Superheldin Silk kann noch gerettet werden

Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Sony Pictures TV darf das Projekt nämlich nun anderen Sendern und Streamingdiensten anbieten. Angela Kang wird allerdings nicht mehr darin involviert sein. Die ehemalige The Walking Dead-Showrunnerin steht aktuell bei Amazon unter Vertrag und soll dort weiterhin Film- und Serienformate entwickeln.

Bis wir die allererste Live-Action-Serie aus dem SSU zu sehen bekommen, wird es noch eine Weile dauern. Die Spider-Man-Serie Noir, in der Nicolas Cage als Privatdetektiv mit Superhelden-Vergangenheit durch das New York der 1930er Jahre zieht, befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Mit einem Start bei Prime Video ist frühestens 2026 zu rechnen.

Podcast: Die besten Serienstarts im Mai bei Amazon & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Serien-Highlights findet ihr im Mai nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Bridgerton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und vieles mehr.