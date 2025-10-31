In 3 Wochen kehrt die teuerste Netflix-Serie aller Zeiten zurück: Die neue Staffel soll 480 (!) Millionen gekostet haben

In wenigen Wochen beginnt das große Finale der ultimativen Netflix-Serie. Die neue Staffel soll gleich auf mehrere Weisen alles vorher Dagewesene in den Schatten stellen.

Es wird das größte Netflix-Finale aller Zeiten: Nach neun Jahren endet Stranger Things mit Staffel 5, die gleich auf mehrere Weisen in die Geschichte eingeht. Nicht nur bringt Netflix die große Finalepisode zu Silvester in US-amerikanische und kanadische Kinos, auch sollen für das ultimative Serien-Blockbuster-Erlebnis noch nie dagewesene Summen über den Tisch gegangen sein.

Stranger Things endet mit Staffel 5: Das große Finale soll fast 500 Millionen gekostet haben

Wie der stets gut informierte Brancheninsider Matthew Belloni vor wenigen Wochen in seinem Newsletter Puck mitteilte, soll Netflix für das große Finale von Stranger Things extra tief in die Tasche gegriffen haben. Demnach soll pro Episode 50 bis 60 Millionen US-Dollar ausgegeben worden sein. Für acht Folgen käme hier eine Gesamtsumme von bis zu 480 Millionen zum Tragen.

Bestätigt wurde das von offizieller Seite nicht – doch sollten diese Zahlen tatsächlich stimmen, hätten wir es hier mit der teuersten Netflix-Serie aller Zeiten, wenn nicht sogar mit der teuersten Serie überhaupt zu tun. Der 1. Staffel von Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde einst ein Budget von 500 Millionen nachgesagt, wahrscheinlicher ist hier jedoch eine etwas niedrigere Zahl.

Bei diesem finanziellen Investment überrascht es schließlich nicht, dass Netflix die Entscheidung getroffen hat, das große Finale auch in ausgewählten Kinos zu zeigen. Fans außerhalb der USA und Kanada haben hier hingegen das Nachsehen und müssen sich mit ihrem heimischen Bildschirm zufriedengeben – der hoffentlich zumindest größer als ein Smartphone ist.

Der letzte Kampf gegen Vecna beginnt: Das erwartet uns im Stranger Things-Finale

Staffel 5 setzt 18 Monate nach den Ereignissen des Vorgängers an. Hawkins wird im Herbst 1987 von der Regierung überwacht, während Elfie (Millie Bobby Brown) und ihre Freund:innen auf die Suche nach Vecna (Jamie Campbell Bower) gehen. Wie der erste offizielle Trailer zeigt, steht zumindest Will (Noah Schnapp) Vecna schließlich gegenüber, während die reale Welt von dessen Demogorgons überrannt wird.

Ob sie den Superschurken am Ende doch besiegen können, erfahren wir in wenigen Wochen bei Netflix. Dort trifft Staffel 5 in drei Teilen zu folgenden Daten deutscher Zeit ein:

Teil 1 (Folge 1-4): 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2 (Folge 5-7): 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Alles, was ihr zum Stranger Things-Finale wissen müsst , könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

