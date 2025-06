Die 15 teuersten Serien aller Zeiten: Umstrittene Fantasy-Serie stellt alle in den Schatten

Welche ist die teuerste Serie aller Zeiten? Bevor Harry Potter womöglich Rekorde sprengt, gibt es hier die Liste mit den 15 teuersten Serien, darunter Andor, Ringe der Macht und Stranger Things.

Vor kurzem gab es Gerüchte, dass die kommende Harry Potter Serie die teuerste Serienproduktion aller Zeiten werden würde. Noch gibt es dafür keine Bestätigung von seriösen Quellen. HBO-Chef Casey Bloys verglich die geplanten Kosten der Fantasy-Großproduktion nämlich eher mit House of the Dragon (15 Millionen US-Dollar pro Folge oder mehr).

Die Gerüchte werfen aber eine Frage auf: Welche ist die bis jetzt teuerste Serie aller Zeiten? Immerhin sind die Budgets englischsprachiger Shows insbesondere nach dem Erfolg von Game of Thrones explodiert, da große Streaming-Dienste wie Amazon, Netflix und Disney+ ihre eigenen Blockbuster-Serien mit aufwendigen Effekten präsentieren wollten. Wir haben deswegen die Quellen durchforstet und die Liste der 15 teuersten Serien aller Zeiten zusammengestellt.

So ist die Liste der teuersten Serien aller Zeiten zustande gekommen:

Grundlage für das Ranking sind die Kosten pro Folge in einer Staffel , nicht die Gesamtkosten einer Staffel oder Serie

, nicht die Gesamtkosten einer Staffel oder Serie Pro Serie wird nur eine Staffel aufgeführt, und zwar die teuerste

Um den Vergleich der Serien zu vereinfachen, wurden die Angaben nicht an die Inflationsrate angepasst

Als Quellen dienten Angaben zum Gesamtbudget einer Staffel oder der durchschnittlichen Kosten pro Folge. Je nachdem, welche Angaben es gibt, wurde gegebenenfalls das Gesamtbudget auf die Folgenzahl heruntergerechnet

Bei Gleichstand entscheidet zuerst die Anzahl der Folgen, als Zweites das Alter der Serie

Im nachfolgenden Artikel listen wir die Serien von Platz 15 bis zur teuersten Serie überhaupt auf und geben jeweils die Gesamtkosten, die Kosten pro Folge und die Anzahl der Episoden an.

So viel sei verraten: Netflix taucht in der Top 15 nur einmal auf und Platz 1 gehört einer Fantasy-Serie, über deren Qualität gestritten wird.

Platz 15 der teuersten Serien: Star Wars: Andor (Staffel 1)

Die erste von zwei Star Wars-Serien in dieser Top 15 ist der Polit-Thriller Star Wars: Andor, der schon in der ersten Staffel mit seinen aufwändigen Sets und Freiluft-Aufnahmen überzeugte. Den Kritiker-Darling, dessen 2. Staffel vor kurzem endete, ließ sich Lucasfilm einiges kosten.

2023 war es laut Hollywood Reporter mit einem Gesamtbudget von 250 Millionen die bis dato teuerste Star Wars-Serie. Aber dafür produzierten Showrunner Tony Gilroy und sein Team immerhin mehr Episoden als alle kommenden Serien auf dieser Liste. Vielleicht war Andor also doch ein Schnäppchen?

Andor Staffel 1 kostete 20,8 Millionen US-Dollar pro Episode

Länge: 12 Folgen

Platz 14 der teuersten Serien: The Pacific

Gegen Anfang dieser Liste steht sogleich die älteste Serie der Top 15. Die Kriegsserie The Pacific erschien 2010 und war die Nachfolge-Serie von Band of Brothers - Wir waren wie Brüder.

Um das Grauen des Pazifikkrieges realistisch darzustellen, sammelten die Produzenten Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman sowie ihre Teams ein Budget von insgesamt 217 Millionen Dollar ein, wie der Hollywood Reporter damals meldete. Zum Zeitpunkt des Starts war The Pacific die teuerste Miniserie aller Zeiten.

The Pacific kostete pro Episode 21,7 Millionen US-Dollar

Länge: 10 Folgen

Platz 13 der teuersten Serien: Moon Knight

Ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu den folgenden Serien ist Oscar Isaacs Marvel Cinematic Universe-Einstieg Moon Knight. Laut Forbes gelang der Superheldenserie ein seltenes Kunststück, denn sie kam genau auf das vereinbarte Budget von 147,9 Millionen Dollar für sechs Episoden und hat dieses nicht überzogen.

Moon Knight kostete 24,7 Millionen US-Dollar pro Folge

Länge: 6 Folgen

Platz 12 der teuersten Serien: Ms. Marvel

Einige Budgets in dieser Liste überraschen aus heutiger Sicht und bei Ms. Marvel ist das der Fall. Die Jugendserie über ein 16-jähriges Fangirl der Avengers wäre vor zehn Jahren mit ihrer Zielgruppe vermutlich bei ABC Family bzw. Freeform gelandet – respektable Sender mit einem Familienpublikum, aber keine Blockbuster-Sprungbretter.

Ms. Marvel kostete 2022 mit seinen sechs Episoden jedoch angeblich 150 Millionen Dollar (via Quartz ), also etwa so viel wie Ready Player One und Pokémon Meisterdetektiv Pikachu.

Ms. Marvel kostete pro Episode 25 Millionen US-Dollar

Länge: 6 Folgen

Platz 11 der teuersten Serien (Gleichstand): Hawkeye

2021 starteten vier Serien aus dem Marvel Cinematic Universe bei Disney+, die alle pro Episode auf mindestens 25 Millionen Dollar Budget veranschlagt wurden, wie Disney dem Hollywood Reporter 2019 verriet.

Eine davon war Jeremy Renners nicht fortgesetzte Serie Hawkeye, die folglich für sechs Folgen insgesamt so viel kostete wie Ein Minecraft Film oder Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, nämlich 150 Millionen Dollar.

Hawkeye kostete pro Episode 25 Millionen US-Dollar

Länge: 6 Folgen

Platz 10 der teuersten Serien (Gleichstand): The Falcon and The Winter Soldier

Eine weitere Serie aus Marvel 2021er-Jahrgang war The Falcon and The Winter Soldier, die ebenfalls mit 6 Folgen herauskam und es bei einer Staffel beließ. Auch die Bootsrenovierung kostete insgesamt etwa 150 Millionen Dollar.

The Falcon and The Winter Soldier kostete pro Folge 25 Millionen US-Dollar



Länge: 6 Folgen

Platz 9 der teuersten Serien: Loki (Staffel 1)

Der nächste MCU-Eintrag in der Top 10 heißt Loki mit Tom Hiddleston als schelmischer Gott. Laut eines Berichts des Hollywood Reporters von 2019 setzte Disney für Loki schon damals etwa 25 Millionen Dollar für jede der sechs Folgen an, was insgesamt ein Budget von 150 Millionen bedeuten würde.

Staffel 2 war nur geringfügig günstiger, weswegen wir Loki zu Ehren den 8. Platz freihalten.

Loki Staffel 1 kostete 25 Millionen US-Dollar pro Folge

Länge: 6 Folgen

Platz 8 der teuersten Serien: She-Hulk: Die Anwältin

She-Hulk: Die Anwältin ist zwar eine Anwalts-Sitcom und kein Action-Spektakel, aber die Serie mit Tatiana Maslany verschlang einem Bericht von Variety zufolge trotzdem etwa 225 Millionen Dollar und das bei neun Episoden.

Zwar kostete eine Folge von She-Hulk etwa so viel wie eine Episode Loki, aber die Folgenanzahl sichert der selbstreferenziellen Comedy-Serie den 8. Platz.



She-Hulk: Die Anwältin kostete pro Episode 25 Millionen US-Dollar

Länge: 9 Folgen

Platz 7 der teuersten Serien: WandaVision

Nicht alle Serien in der Top 10 haben sich hinsichtlich der Qualität mit Ruhm bekleckert, aber die erste MCU-Serie WandaVision hält dem Härtetest auch noch vier Jahre später stand. Obwohl die Serie als Sitcom-Hommage angelegt war und größtenteils auf Blockbuster-Action verzichtet, ließ sich Marvel Studios die Produktion einiges kosten. Das Budget der neun Episoden lag wohl mindestens bei 225 Millionen Dollar (laut THR -Bericht aus dem Jahr 2019).

Wandavision landet vor She-Hulk, weil sie früher entstanden ist (Stichwort: Inflation) und weil sie wegen der Drehunterbrechung durch die Coronavirus-Pandemie noch teurer gewesen sein könnte als 2019 angenommen.

Wandavision kostete pro Folge 25 Millionen US-Dollar

Länge: 9 Folgen

Platz 6 der teuersten Serien: Masters of the Air

The Pacific gehörte zu den ersten Einträgen dieser Top 15 und ein paar Plätze weiter findet sich die dritte Serie aus dem losen Kriegsserien-Universum von Tom Hanks und Steven Spielberg: nach den Geschichten der Easy Company aus Band of Brothers und dem Pazifikkrieg wandte sich Masters of the Air 2024 der 100. Bombergruppe zu, die von einem Stützpunkt in Großbritannien ihre Einsätze in Europa flog.

Die aufwendigen Effekte und der Cast um Austin Butler sorgten bei der AppleTV+-Produktion für eine Rechnung von rund 250 Millionen, wie Slate meldete.

Masters of the Air kostete pro Folge 27,8 Millionen US-Dollar

Länge: 9 Folgen

Platz 5 der teuersten Serien: Star Wars: The Acolyte

Die teuerste Star Wars-Serie ist noch recht frisch. Star Wars: The Acolyte startete vergangenes Jahr bei Disney+ und das mit einem kräftigen Budget im Rücken, das in dieser Höhe nicht geplant war.

Laut Forbes beliefen sich die Gesamtkosten der acht Episoden auf 230,1 Millionen Dollar.

Star Wars: The Acolyte kostete 29 Millionen US-Dollar pro Folge

Länge: 8 Folgen

Platz 4 der teuersten Serien: Stranger Things (Staffel 4)

Die einzige Netflix-Serie in dieser Liste ist eine der größten Serien der letzten Jahre. Staffel 4 von Stranger Things liegt zwar schon drei Jahre zurück, beeindruckt mit seiner Quittung aber bis heute.

Im Durchschnitt kostete jede der neun Episoden so viel wie ein Trap: No Way Out oder John Wick. Hochgerechnet 270 Millionen verschlang Staffel 4 der Hit-Serie laut Wall Street Journal .

Staffel 4 von Stranger Things kostete 30 Millionen US-Dollar pro Episode

Länge: 9 Folgen

Platz 3 der teuersten Serien: Secret Invasion

Wir sind beim Treppchen angelangt und bei der nächsten Marvel-Serie. Die Comic-Adaption Secret Invasion mit Emilia Clarke und Samuel L. Jackson gehört mit einer Durchschnittswertung von 5,5 von 10 Punkten nicht gerade zu den Glanzstücken des Marvel Cinematic Universe.

Wegen aufwendigen Nachdrehs und der zusätzlichen Kosten in der Postproduktion explodierte das Budget der Miniserie laut Forbes auf 224,4 Millionen Dollar.

Secret Invasion kostete 37,4 Millionen US-Dollar pro Episode

Länge: 6 Folgen

Platz 2 der teuersten Serien: Citadel (Staffel 1)

Auf Platz 2 der teuersten Serien aller Zeiten findet sich eine, von der viele vielleicht noch nicht gehört haben. Amazons Agentenserie Citadel sollte ein großes internationales Serien-Universum starten, doch die Spin-offs wurden mittlerweile eingestellt.

Die von den Avengers-Machern Joe und Anthony Russo produzierte Serie erlebte einige Komplikationen während der Produktion der ersten Staffel, darunter Differenzen zwischen den Russos und den Serienschöpfern. Das Budget soll auf 300 Millionen Dollar für sechs Folgen angeschwollen sein, wie Forbes meldete.

Citadel kostete 50 Millionen US-Dollar pro Folge

Länge: 6 Folgen

Platz 1 der teuersten Serien: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht (Staffel 1)

Auf Platz 1 der teuersten Serien aller Zeiten steht wenig überraschend Amazons größte Fantasy-Serie: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Das Gesamtbudget der ersten Staffel der Tolkien-Interpretation Die Ringe der Macht wird beim Branchenmagazin Variety auf 465 Millionen US-Dollar geschätzt und das für (nur) acht Episoden.

Nicht einberechnet sind die Kosten für die Rechte an Tolkiens Vorlagen, die sich auf weitere 250 Millionen Dollar belaufen sollen.